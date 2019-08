Nadine Girault réduit ses activités politiques « pour des raisons de santé »

La ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, limitera ses activités politiques « pour des raisons de santé », a annoncé vendredi le premier ministre François Legault.

La députée de Bertrand, circonscription chevauchant les Laurentides et Lanaudière, continuera de remplir ses fonctions ministérielles , précise M. Legault par voie de communiqué.

Je joins ma voix à celle de tous mes collègues pour lui souhaiter un prompt rétablissement et un retour en forme, le plus rapidement possible , ajoute le premier ministre.

Le retour de Mme Girault est prévu le 17 septembre, soit la date de la rentrée parlementaire à Québec.