Trump peut-il obliger les compagnies américaines à quitter la Chine?

Le président américain en a surpris et choqué plus d’un la semaine dernière en affirmant qu’il pourrait, en vertu d’une loi en vigueur, forcer les compagnies américaines à sortir de Chine. Dans les faits, pourrait-il procéder de la sorte? Est-ce réaliste? Quelles seraient les conséquences d’un tel scénario? Décryptage.

L’escalade des tensions commerciales entre les deux grandes puissances crée beaucoup d’incertitude dans l’économie mondiale. Washington et Pékin, qui peinent à faire avancer les négociations en vue d’un accord commercial, se sont récemment imposés mutuellement de nouveaux tarifs douaniers, au grand dam de fabricants, d’importateurs, de distributeurs et de consommateurs qui devront encaisser les surcoûts sur des milliers de produits.

Les propos et les tweets du président américain n’offrent rien pour les rassurer. Donald Trump a affirmé récemment qu’il peut dûment ordonner aux sociétés américaines faisant des affaires en Chine d’abandonner ce pays.

Il se base sur l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), une loi adoptée en 1977 sous la présidence de Jimmy Carter et qui a servi historiquement à imposer des sanctions économiques envers des États ou des entités étrangères qui représentaient une menace à la sécurité des États-Unis.

Les experts cités dans les médias américains ces derniers jours s’entendent : le président ne peut pas, littéralement, forcer les entreprises à plier bagage et à se réinstaller hors de Chine.

Mais l’IEEPA permettrait, en théorie, au président de bloquer des transactions et des transferts de fonds, ce qui compliquerait énormément la tâche aux entreprises américaines voulant poursuivre leurs activités dans l’Empire du Milieu.

Cette loi a été utilisée en général pour imposer des sanctions à des pays comme l’Iran ou la Russie. Pour que le président l’invoque, il faut déclarer un état d’urgence. Alors il doit y avoir un certain fondement en matière de sécurité nationale. Mais ça permettrait au président de prendre de vastes mesures économiques , explique au téléphone Jack Caporal, un spécialiste des politiques commerciales au Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion basé à Washington.

Il faudrait donc en premier lieu démontrer que la Chine constitue une menace à la sécurité économique des États-Unis. Le Congrès pourrait quant à lui mettre fin à cet « état d’urgence nationale » avec l’appui des deux tiers de la Chambre des représentants et du Sénat.

Mais un tel geste du président ferait sourciller bien des dirigeants d’entreprises, assure M. Caporal. « Les affaires se font à une échelle mondiale aujourd’hui. Si vous êtes une firme américaine en Chine, vous entretenez assurément des liens d’affaires ou financiers avec les États-Unis », poursuit M. Caporal. Par exemple, vous pourriez devoir retirer de vos fonds qui sont dans une banque aux États-Unis, afin de les dépenser ou investir en Chine. « Le président pourrait-il bloquer cela? Potentiellement, en vertu de l’IEEPA. Ça compromettrait la capacité des entreprises américaines de faire des affaires là-bas », juge M. Caporal.

« Je dirais que, théoriquement, le président Trump peut le faire », renchérit Zhan Su, professeur de stratégie et de management international à l’Université Laval. Mais est-ce réaliste qu’il passe à l’acte, et atteindrait-il ses objectifs? C’est beaucoup moins sûr, croit-il.

« Il y a quand même quelques centaines de milliards d’investissements américains en Chine », rappelle M. Su. « Si jamais ces compagnies américaines sont obligées de plier bagage et de quitter la Chine, c'est vrai que pour l'emploi en Chine et l'ensemble du moteur de croissance économique, etc., c'est un coup dur. Mais malgré tout, la Chine possède certaines ressources », dit-il. Le pays est beaucoup plus résistant maintenant, après 40 ans d’ouverture et de développement économique.

Des employés dans une usine d'assemblage de la coentreprise de GM, à Liuzhou. Photo : Reuters / Aly Song

« Une des questions qu'on doit poser à l'endroit des politiques de Trump, pour les Américains : est-ce qu'on peut s'en sortir intacts, avec ces tarifs et ces menaces, à l'endroit de la Chine? Parce que vous savez, beaucoup de compagnies américaines aujourd'hui sont assez dépendantes de la Chine », souligne-t-il.

« La Chine est une source importante de pièces et de composantes pour l’industrie automobile américaine, donne en exemple Jack Caporal. Un ordre comme celui-ci [du président] couperait essentiellement ce type d’échange commercial, qui est essentiel. Vous ne pouvez pas construire une voiture sans les pièces… »

« Et ça couperait aussi les échanges dans l’autre sens. Par exemple, GM et sa coentreprise en Chine, qui vendent leurs voitures sur le marché chinois, dépendent du capital humain et financier de GM qui est située aux États-Unis. Ça aurait d’énormes conséquences », poursuit M. Caporal.

La Chine, bientôt premier marché mondial

Depuis les années 80, la Chine a joué la carte de « l’usine du monde » pour s’industrialiser et a réussi à produire des tonnes de biens bon marché pour les consommateurs occidentaux.

« Mais le gouvernement chinois, depuis plus de 10 ans, tente de stimuler la consommation intérieure, tente aussi de diversifier les marchés », rappelle Zhan Su. « La Chine est devenue un marché de consommation très important. »

Beaucoup d’entreprises américaines investissent donc le marché chinois dans les domaines de la vente au détail, le secteur financier, l'assurance, l'aéronautique, et aussi dans les hautes technologies. Selon M. Su, le président américain subira beaucoup de pressions de la part de sociétés oeuvrant dans ces créneaux. Il en subit d’ailleurs déjà, et aussi de la part des consommateurs, en raison de la hausse des tarifs douaniers.

Des Chinois font des emplettes dans un Apple Store, à Shenzhen. Photo : Getty Images / Billy H.C. Kwok

« Tant et aussi longtemps que les autres pays occidentaux ne se sont pas ralliés aux États-Unis [face à la Chine], cette histoire de loi [qui provoquerait] le désancrage ou la séparation de l'économie chinoise et de l’économie américaine, je ne crois pas que ça pourrait être fait. Parce qu'on le veuille ou non, la Chine, aujourd'hui, ce qu'elle détient comme point attirant, avant tout, c'est un grand marché. »

La Chine veut avoir un accord [commercial avec les États-Unis]. Trump a raison. Mais il a tort sur un point : pas à n'importe quelle condition. Surtout pas à genoux, complètement menottée. Zhan Su, professeur de stratégie et de management international à l’Université Laval

Se tourner vers les pays de la région?

Certaines entreprises américaines ou internationales trouvent déjà avantage à s’établir chez des voisins de la Chine pour continuer à alimenter le marché chinois ou occidental.

Le coût de la main-d’œuvre en Chine a augmenté considérablement ces dernières années et il n’est pas aisé pour une entreprise étrangère de s’installer en sol chinois en raison des règles strictes en place – comme l’obligation de former une coentreprise avec un partenaire chinois et de devoir transférer certains secrets technologiques.

« Depuis plusieurs années, avant l'arrivée de Trump, on assistait déjà à cette tendance des entreprises de quitter la Chine pour aller ailleurs. […] Pour des produits très intensifs en main d'oeuvre, des vêtements, des chaussures, environ 30 % de coûts totaux proviennent de ressources humaines, de la main d'œuvre. Donc là, il faut aller dans des pays moins chers », par exemple l’Inde ou le Viet Nam, explique Zhan Su.

Mais, rappelle le professeur Su, la productivité de la main-d’œuvre chinoise est beaucoup plus grande qu’ailleurs, un facteur important à prendre en considération. De plus, dans des secteurs spécialisés, le contexte chinois représente un avantage de taille.

« Si vous regardez comment fabriquer un produit, ça prend un système industriel complet, en amont et en aval. Il faut avoir des entreprises, des matières premières, des produits semi-finis, qui sont pertinents et compétitifs. […] La Chine a pu, dans bien des régions, construire des pôles de fabrication, qui sont complets. Il y a tout cela, à l’intérieur de quelques kilomètres. »

Les conteneurs s'empilent dans le port de Yangshan, qui fait partie de la Zone économique spéciale de Shanghai. Photo : Reuters / Aly Song

« Tous les pays de la région ont des contraintes pour ce qui est de l’espace de production, de l’énergie, de la main d’œuvre. Ce n’est pas aussi facile que le dit le tweet du président, pour une entreprise, de simplement déménager en laissant derrière toute sa chaîne de production qu’elle a pris des décennies à construire », affirme pour sa part Jack Caporal.

« Et rappelez-vous que si vous produisez en Chine pour le marché local, vous desservez un marché d’un milliard de personnes, sans tarifs douaniers. C’est donc très dur de s’imaginer de sortir de Chine ou d’Asie pour cette raison », poursuit-il.

Finalement, pour les deux experts, il est peu réaliste de penser, comme le rêve le président Trump, que les entreprises manufacturières américaines présentes en Asie rapatrient en masse leur production aux États-Unis, où l'essentiel de l’économie est désormais représenté par le secteur des services. Les coûts élevés impliqués et la structure industrielle actuelle ne le permettent tout simplement pas.