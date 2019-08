Le gouvernement fédéral octroie plus de 470 000 $ pour le site Kinawit

Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or (CAAVD) prévoit ajouter de nouvelles infrastructures sur le site culturel Kinawit, situé à quelques kilomètres de Val-d'Or. Pour ce faire, l'organisme pourra compter sur une somme de 472 025 $ provenant du gouvernement fédéral.

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, en a fait l'annonce vendredi lors de son passage à Val-d'Or. Les peuples autochtones ont une culture extraordinaire qui fait partie de notre identité à tous, nous on doit être là pour les appuyer, a-t-il déclaré. On est très heureux de pouvoir collaborer avec eux.

Les investissements nécessaires pour effectuer les améliorations sur le site Kinawit sont estimés à 10 millions de dollars. On veut notamment améliorer certaines infrastructures, comme avoir une cuisine plus commerciale, a expliqué la directrice générale du CAAVD, Édith Cloutier. On veut aussi ajouter d'autres infrastructures pour offrir une plus grande réponse et diversité à l'offre qu'on a ici.

Appui financier pour l'employabilité

Le ministre Pablo Rodriguez a aussi annoncé des investissements de 85 000 $ pour supporter les efforts du CAAVD pour favoriser l'intégration des Autochtones sur le marché du travail. Au total, le fédéral aura donc octroyé 3,5 millions de dollars pour la stratégie Mikimo et le projet Tciman.

La stratégie Mikimo, qui a pour objectif d'accompagner les Autochtones ayant des difficultés d'intégration au marché du travail, est en place depuis 2017 et devrait se conclure en 2020. Les résultats sont concluants, selon Édith Cloutier. De juillet 2017 à juin 2019, tout parcours confondu, le taux de réussite s'élève à 82 % , a-t-elle précisé. Le CAAVD souhaite poursuivre le programme au-delà de 2020, si le financement est au rendez-vous.

Le centre fait un travail extraordinaire et nous on pense qu'à travers ces investissements-là, on donne une chance à des jeunes de se trouver un premier emploi ou de retourner aux études. Édith Cloutier