Prêts pas prêts, c'est la rentrée en Colombie-Britannique

C'est la rentrée scolaire en français pour des milliers d'enfants dans les écoles de la Colombie-Britannique. Nos journalistes Julie Landry et Saïda Ouchaou nous montrent différents volets de ce moment charnière pour les élèves et le personnel scolaire.

L’anticipation, la nervosité, la joie: voilà les sentiments qui animent l’enseignante Marion Verrin à la veille de la rentrée. Comme la majorité des enseignants, elle a pris quelques jours de vacances pour rendre sa classe jolie et accueillante pour ses nouveaux élèves.

L’enseignante de 5e et 6e année à l’école d’immersion Hastings Elementary de Vancouver a beau enseigner depuis 13 ans, elle a toujours une petite nervosité à la rentrée.

Je pense que c’est la beauté de notre métier. C’est qu’on ne quittera jamais ce sentiment de petits papillons dans le ventre qu’on a depuis qu’on a rentré la première fois à l’école. Marion Verrin, enseignante d'immersion à l'école Hastings Elementary

L’enseignante qui a commencé sa carrière en France est ravie de travailler en Colombie-Britannique, ce qu’elle fait depuis huit ans. « on a la chance ici en Colombie-Britannique d’avoir quand même une très grande liberté dans notre manière d’enseigner », constate-t-elle.

Plusieurs enseignants rentrent au travail bénévolement afin de préparer leur classe pour la rentrée scolaire. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Elle explique qu'il est possible d'apporter sa personnalité à sa classe pour établir une vraie connexion avec les enfants. « La relation avec les enfants, c’est vraiment incroyable ici », se réjouit l'enseignante.

Rentrée à l’école Rose-des-vents de Vancouver

Layla Tangjerd rentre en 6e année à l’école primaire Rose-des-vents. Elle est contente de retrouver ses amis.

La jeune Layla Tangjerd avec sa mère Mana Arabi. Layla est heureuse de revenir à l'école Rose-des-vents mais triste de voir l'été se terminer. Photo : Radio-Canada / Saida Ouchaou- Ozarowski

Mais je suis aussi un peu triste parce que c’est la fin de l’été. Layla Tangjerd, élève de 6e année

Dans la famille McGivern, c’est le temps de voir les deux plus jeunes commencer la 1ère année.

La famille McGivern fait sa rentrée à l'école Rose-des-Vents de Vancouver. Le plus grand est en 3e année et les deux filles en 1ère année. Photo : Radio-Canada / Saida Ouchaou- Ozarowski

En tant que parents, ça va, on est excité de retourner à l’école après 2 mois de vacances. Valérie Jamin, mère de 3 enfants

Le nouveau directeur du Conseil scolaire francophone de la C-B.. Michel St Amand (droite) a fait la rentrée des classes à l'école secondaire Jules Verne avec le directeur de l'école, Érice Leclerc (gauche). Photo : Radio-Canada / Saida Ouchaou- Ozarowski

Le nouveau directeur général du Conseil scolaire francophone, en poste depuis le 1er août, était de passage à l’école secondaire Jules Verne pour assister à cette rentrée. Michel St Amand dit être conscient des défis à l’école Rose-des-vents.

Les parents font des demandes, les parents attendent, les parents veulent un projet et en même temps, la croissance [...] montre qu’on doit avancer explique-t-il. On souhaite pousser un peu plus fort du côté politique, du côté administratif, afin de pouvoir aller chercher l’espace, les terrains.

Le directeur du CSF espère pouvoir accomplir ce projet d’ici la fin de son mandat.