Les récoltes de canola dans l'Ouest seront moins importantes cette année

Les problèmes commerciaux avec la Chine et la chute du prix du canola ont poussé les agriculteurs de l’Ouest canadien à planter moins de canola cette année.

Selon le dernier rapport de Statistique Canada, les producteurs albertains ont diminué de plus de 12 % la superficie de champs consacrée à cet oléagineux.

Les fermiers de la Saskatchewan ont également réduit la superficie récoltée de 7,1 %, et ceux du Manitoba, de 2,5 %.

Les statistiques ne surprennent pas le vice-président de l’organisation Canola Alberta, Kevin Serfas. L’interdiction chinoise des importations de canola a refroidi les agriculteurs. Ce n’est pas inattendu, compte tenu de ce qui se passe depuis le mois de mars, mais c’est décevant , dit-il.

Dans la foulée de l'interdiction, le prix de l’oléagineux a aussi chuté de 18 %, ce qui correspond généralement, selon M. Serfas, à la marge de profit des agriculteurs.

Il croit que, si les conflits diplomatiques se poursuivent, la récolte pourrait même être encore moins importante en 2020. Cette année, la plupart des agriculteurs avaient déjà acheté leurs graines et planifié l’ensemencement de leurs champs lorsque la décision de la Chine est arrivée. Ils espéraient que la situation s’améliorerait rapidement.

La frustration est croissante. [...] On est au tout début des récoltes et le coup va être dur. On va essayer de vendre cette récolte, mais pas à sa juste valeur , déplore M. Serfas.

Les rendements attendus sont croissants en Alberta grâce à des pluies tombées au bon moment cet été.

Avec les informations de CBC News