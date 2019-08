Après trois ans, l'avis d'ébullition de l'eau est levé à Sainte-Anne-des-Monts

La Ville a dû effectuer des travaux d'installation d'un système de chloration pour régler le problème qui persistait depuis trois ans, alors que la bactérie E. coli avait été découverte dans l'eau.

Le maire, Simon Deschênes, affirme que les analyses de retour à la conformité respectent les exigences du règlement sur la qualité de l'eau potable.

L’eau de la ville est rétablie pour tous les citoyens à partir d’aujourd’hui. Simon Deschênes, maire de Saint-Anne-des-Monts

Ça fait quelques semaines que nous avons trouvé notre vitesse de croisière alors en espérant que tout ça tienne la route pour qu’on puisse mettre toute cette saga-là derrière nous. Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

La Municipalité de Sainte-Anne-des-Monts a multiplié les analyses pour déterminer le traitement adéquat pour désinfecter sa source d'eau potable.

Installations du système de chloration de l'eau à Sainte-Anne-des-Monts Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La solution d'injecter du chlore gazeux avait été retenue parce qu'il s’agit du système le mieux adapté pour le système de la principale ville de la Haute-Gaspésie et aussi parce qu'il était moins cher.

Ce choix n'avait toutefois pas fait l'unanimité parce que certains craignaient que le chlore affecte la qualité de l'eau. On a déjà dit qu’on était déçu d’être venu à la chloration de l’eau potable à Sainte-Anne-des-Monts, mais un coup que ça c’est dit et c’est fait, on est content.

Nettoyage des cuves à la microbrasserie Le Malbord Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le choix de chlorer l'eau a aussi forcé certaines entreprises à modifier leur système privé comme le Musée scientifique Exploramer et la microbrasserie le Malbord.