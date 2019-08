Les secteurs énergétique et agricole propulsent l'économie au 2e trimestre

Le produit intérieur brut (PIB) a opéré un solide redressement pour une économie qui émergeait de sa plus faible croissance pour deux trimestres consécutifs depuis 2015.

L'économie a profité d'un solide rebond généralisé du côté des exportations de biens au deuxième trimestre – mené par une robuste hausse des produits énergétiques, des produits agricoles et de la pêche, des minerais non métalliques et des aéronefs et de moteurs et de pièces d'aéronefs.

La progression du PIBproduit intérieur brut a aussi été appuyée par une baisse d'un pour cent des volumes d'importations, comparativement à une augmentation de 2,1 % au deuxième trimestre.

Les experts s'attendaient à un modeste rebond pour le Canada après la faible croissance du premier trimestre, qui a été révisée à la hausse à 0,5 %.

Les économistes misaient sur une croissance annualisée de 3 % pour le deuxième trimestre, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Plus tôt cet été, la Banque du Canada a prédit que le redressement du deuxième trimestre se traduirait par une croissance de 2,3 %.

Sur une base mensuelle, l'économie avait crû de 0,2 %, enregistrant un quatrième mois consécutif de croissance, a indiqué Statistique Canada.