Avenir des médias : des représentants d’ATM témoignent à Québec

Des représentants du programme d'Art et technologie des médias (ATM) au Cégep de Jonquière invitent Québec à miser sur l'éducation pour aider les médias locaux et relancer les journaux du Groupe Capitales Médias.

Éric Arsenault, Blaise Gagnon, tous les deux professeurs, et Hélène Roberge, la directrice adjointe aux études et responsable des programmes en ATM, ont témoigné au nom de leurs collègues vendredi matin devant la commission parlementaire sur l’avenir des médias d’information à Québec.

Ils ont expliqué qu'il était essentiel d'apprendre aux citoyens que l'information de qualité a une valeur financière. Ils croient qu'en enseignant la valeur de la qualité de l'information, cela se traduira par une augmentation des abonnements aux journaux régionaux.

À partir du moment où on fait réaliser aux gens, et aux jeunes en particulier, que ce qu’ils consomment, que ce soit de la musique, du divertissement, du vidéo ou de l’information, il y a un coût nécessairement associé à ça. Et pour préserver ces contenus qu’ils apprécient et chérissent, il me semble qu’ils sont prêts à faire une contribution , a mentionné Éric Arsenault.

Assurer l'avenir du journalisme

Son collègue Blaise Gagnon est du même avis. Il a abordé l’avenir de la jeune génération de journalistes qui prendra la relève du métier.

Le journal, la radio, la télé ou la plate-forme qui embauche [nos étudiants] doit pouvoir continuer d’exister et même être capable de leur offrir des conditions de travail plus qu’acceptable. Blaise Gagnon, enseignant en ATM

La commission parlementaire sur l'avenir des médias se termine vendredi midi à Québec. Une tournée régionale doit par la suite avoir lieu à une date ultérieure.

Avec les informations de Gilles Munger