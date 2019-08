L'ex-ministre libéral Sébastien Proulx quitte la politique

Le député vedette du Parti libéral du Québec Sébastien Proulx laisse la vie politique derrière lui, après « une réflexion longue et sérieuse » qui a mené à une décision « déchirante ».

Le député de Jean-Talon, qui était aussi jusqu'à maintenant leader parlementaire de l’opposition officielle, l'a annoncé vendredi après-midi lors d'une conférence de presse en compagnie du chef libéral intérimaire Pierre Arcand.

L'implication professionnelle en politique a un prix , a souligné l'ancien avocat qui a été élu député à trois occasions. Il a dit souhaiter passer plus de temps auprès de sa famille et particulièrement de ses enfants qui entrent dans l'adolescence.

J’ai 44 ans, ça fait 15 ans que je fais des entrées et des sorties dans la vie politique. J’ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les autres [...] Là, j’ai décidé de me choisir et de choisir ma famille. Sébastien Proulx

M. Proulx a précisé avoir débuté sa réflexion à l'occasion du début de la course à la chefferie du Parti libéral. Après y avoir beaucoup réfléchi, j’ai fait le choix que ce n’était pas mon tour, que ce n’était pas mon temps, que ce n’était pas de moi que le Québec avait besoin maintenant et que moi personnellement, je ne voulais pas y aller pour des raisons personnelles , a-t-il confié.

Le député de Jean-Talon n'a pas voulu indiquer quel serait son nouveau défi tant que tout n'était pas finalisé. Il a toutefois précisé qu'il ne reprenait pas la pratique du droit et qu'il allait rejoindre un milieu plus institutionnel que ne l'est la politique .

Je tiens à le remercier pour son dévouement, pour son implication, pour sa fougue , avait auparavant déclaré Pierre Arcand.

