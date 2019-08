Racisme au baseball : le maire de Miramichi est déçu

Le maire de Miramichi, Adam Lordon, a été choqué et attristé d’entendre que des membres de la Ligue de baseball majeur du Québec ont été victimes de racisme lors de leur passage dans sa municipalité. Il déplore les insultes rapportées par la Ligue et rappelle que le racisme n’a pas sa place à Miramichi. M. Lordon souligne surtout que la discrimination n’est pas le reflet de sa communauté.

On est désolés d’entendre ces allégations de l’équipe du Québec , indique d’emblée le maire de Miramichi, Adam Lordon.

Le maire de Miramichi Adam Lordon Photo : Radio-Canada

Jeudi soir, il a appris que la Ligue de baseball majeur du Québec portait plainte à Baseball Canada. Des joueurs québécois affirment avoir reçu une vague d’insultes racistes, selon le président de la Ligue, Daniel Belisle.

C’est malheureusement un moment négatif. C’était un événement positif pour notre communauté de pouvoir accueillir le pays dans notre ville. Ce n’est plus la même chose du tout , poursuit le maire de Miramichi.

Ce n’est pas le reflet de notre communauté

Adam Lordon assure que sa communauté est ouverte. Notre communauté est très fière de célébrer la diversité de nos résidents et de nos visiteurs. C’est un moment très mauvais pour tous, mais ce n’est vraiment pas le reflet de notre communauté, parce que les actions comme ça ne sont pas acceptables à Miramichi du tout.

J'espère que les gens peuvent comprendre que ce n'est pas le reflet de notre ville. Notre ville célèbre sa diversité. Elle est une communauté accueillante. Adam Lordon, maire de Miramichi

Si [les allégations] c’est vrai, c’est peut-être le reflet d’une ou de deux personnes qui étaient au jeu cette journée-là. Mais pas celui de Miramichi. Miramichi est une communauté très inclusive. Si tu visites Miramichi, tu comprends que les actions sont celles d’une ou deux personnes, mais pas celles de notre ville , insiste-t-il.

Le maire espère que les événements soulevés par la Ligue de Baseball majeur du Québec ne décourageront pas la tenue de tournois sportifs à Miramichi. Le tourisme du sport et les événements sont une grande partie de notre économie locale. Nous avons des cultures différentes. Nous sommes tout l’opposé de ça. Nous sommes inclusifs. Tu peux voir ça par les réactions des gens de notre communauté sur les médias sociaux. Les gens disent que ce n’est pas acceptable.

Des politiques plus strictes

Go back to your colored box et f****** n**** sont des insultes entendues par le chef de la Ligue de baseball majeur du Québec.

Si c’est prouvé que des gens ont dit des mots racistes, il doit y avoir des actions, des sanctions pour ces personnes. Dans aucun cas ce genre de mots ne sont acceptables. Adam Lordon, maire de Miramichi

Baseball Canada indique qu’une enquête a été ouverte.

Oui j’espère que l’organisation nationale fasse les changements de politiques appropriés pour éviter cet incident dans le futur. Si c’est vrai et si on peut identifier les gens qui ont dit ces mots qu’ils ne puissent jamais retourner à un autre jeu. , soulève Adam Lordon.