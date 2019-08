Des chanteurs d’opéra se produisent dans un foyer de soins

La soprano néo-écossaise de calibre international Barbara Hannigan était notamment sur place. Elle se produit dans les opéras les mieux réputés au monde et elle a reçu un prix Grammy l'an dernier.

Elle a chanté avec son intensité habituelle devant le public du foyer de soins Shoreham Village.

C'est ma famille aussi. C'est notre communauté. C'est très, très important de donner la musique classique, les performances professionnelles, pour toute la communauté et s'il y a des gens qui ne peuvent pas aller dans les salles de concert, c'est notre responsabilité de donner la musique dans la maison de nos voisins , affirme Barbara Hannigan.

La soprano Barbara Hannigan est présidente honoraire du programme Concerts in Care. Photo : Radio-Canada / Olivier Lefebvre

Quatre professionnels qui étaient aussi présents vont se produire aux côtés de Barbara Hannigan avec l'Orchestre symphonique de Toronto l'hiver prochain.

Durant le spectacle dans le foyer de soins, le public était de plus en plus attentif au fur et à mesure que les chants s'enchainaient. Certains spectateurs reconnaissaient des airs bien connus de Mozart ou Schubert.

La résidente Ruby Anderson regarde beaucoup de concerts à la télévision et participe souvent aux activités organisées par le foyer de soins. Elle a souligné la grande qualité du concert.

Il y a des réactions de gens qui ont passé toute leur vie à aller dans des salles de concert et ensuite sont dans des centres où ils n'entendent plus jamais de concerts professionnels , explique la présidente de la Société québécoise pour les arts en milieu de santé et animatrice de l'émission Place à l'opéra sur ICI Musique, Sylvia L'Écuyer.

D'autres chanteurs présents vont accompagner Barbara Hannigan dans un concert à Toronto l'hiver prochain. Photo : Radio-Canada / Olivier Lefebvre

Mme L’Écuyer a déjà vu plusieurs spectacles donnés dans des établissements de santé. Elle se souvient particulièrement des propos d’une résidente à l’une de ces occasions.

Je me souviens d'un jour où Nathalie Paulin, une bonne Acadienne, donnait un concert. Il y avait une dame assez âgée qui avait l'air de beaucoup apprécier. Alors, je suis allée la voir après. J'ai dit: “Madame, vous avez aimé le concert?” Elle me dit: “Vous savez, moi, d'habitude, je préfère les voix de mezzo, mais cette soprano-là, elle est la magnifique.” Elle avait 92 ans, elle n'avait pas été voir de concert depuis presque 20 ans et elle était absolument au paradis , raconte Sylvia L'Écuyer.

Le programme Concerts in Care a pris son envol en Atlantique avec ce premier concert donné dans le foyer Shoreham Village. L’initiative vise à offrir des concerts professionnels à des personnes incapables de se déplacer.

D’après un reportage d’Olivier Lefebvre