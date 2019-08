De nouvelles variétés de pommes de terre adaptées aux changements climatiques

Certaines de ces nouvelles variétés étaient exposées cette semaine à la station de recherche d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à Harrington, au nord de Charlottetown.

Elles font encore l’objet d’essais pour évaluer leur potentiel. Certaines variétés sont très prometteuses et pourraient bientôt être cultivées à grande échelle, a affirmé Mary Kay Sonier, de l’agence de la pomme de terre de l’Île-du-Prince-Édouard.

Nous testons des variétés qui viennent d’être commercialisées ou qui le seront bientôt pour voir comment elles poussent dans les conditions climatiques qui prévalent à l’Île , explique-t-elle.

Les cultivateurs, dit-elle, ont besoin de nouvelles variétés qui répondent à plusieurs critères. Des variétés qui arrivent à maturité plus vite [...] pour éviter les problèmes qu’on a connus l’an dernier avec le gel précoce, par exemple.

Certaines variétés testées ont bien résisté à la sécheresse, précise-t-elle. Elles sont appelées à remplacer des variétés traditionnelles qui ne réagissent pas très bien au manque de pluie.

L’adaptation aux changements climatiques ne se limite pas au développement de nouvelles variétés, dans l’industrie de la pomme de terre.

Il y a beaucoup de recherche qui se fait sur la conservation des sols, sur des cultures de couverture, pour aider les cultivateurs à s’adapter aux changements climatiques , précise Mme Sonier.

Alvin Keenan de Rollo Bay est l’un des producteurs qui ont visité l’exposition. Il croit que la recherche et les essais effectués au centre de Harrington sont cruciaux pour son industrie.

Nos températures sont plus élevées, nos printemps sont plus tardifs et on dirait qu’il y a plus de pluie l’automne.

Alvin Keenan, producteur