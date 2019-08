Des écoles du Témiscamingue partagent leurs découvertes technologiques

Pour une deuxième année consécutive, les employés de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue (CSLT) ont choisi de se donner un rendez-vous technologique à quelques jours de la rentrée scolaire.

La plupart du temps, il s'agit d'un moyen pour motiver les jeunes dans leur parcours scolaire.

Des projets en robotique ainsi que des tablettes et de la création numérique faisaient partie des projets présentés par les employés de la CSLT. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Des tablettes, des projets en robotique, de la création numérique: il y en a de plus en plus dans les écoles du Témiscamingue.

Quand tu es assis à écouter un professeur, ça demande énormément d'attention. Quand tu es assis devant une tablette, c'est pour aller jouer. On fait donc nos apprentissages en jouant, raconte l'enseignante.

Line Beauregard utilise les technologies dans son enseignement en adaptation scolaire. Elle constate des résultats positifs auprès de ses élèves.

Un virage obligatoire et nécessaire

En avril dernier, le gouvernement de la CAQ annonçait plus d'un milliard de dollars sur cinq ans pour doter les classes des plus récentes technologies.

La Commission scolaire du Lac-Témiscamingue se prépare à ce virage numérique.

On est de plus en plus numérique. Je pense aux autos qu'on conduit, chez Desjardins, à la caisse, tout devient technologique. Si nos étudiants ne sont pas formés à être des citoyens numériques responsables, on va manquer le bateau , explique la conseillère pédagogique en technologie, Lyne Cyr.

La technologie et les jeunes

La technologie, c'est d'ailleurs ce qui motive Mikaël Jean, qui fera son entrée à la 5e secondaire.

Ce que ça fait, c'est que ça nous fait faire quelque chose de différent que de juste écrire, écrire, écrire ou de penser à essayer de retenir , dit-il.

Une soixante de personnes a participé au rendez-vous des technologies de l'information et des communications organisé par la Commission scolaire.