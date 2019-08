Harrow accueille l'une des plus vieilles foires agricoles en Ontario

Au menu de la foire : des expositions et des compétitions d'animaux de ferme, des défilés, des concours d'artisanat et de photographie, et bien d’autres activités. Il s'agit de l'une des foires agricoles les plus vieilles en Ontario.

Parmi les activités de lancement jeudi, la traditionnelle vente aux enchères de tartes organisée au profit du centre pédiatrique John McGivney. Cette année, 65 tartes étaient en lice. Les enchères ont grimpé jusqu'à mille dollars pour certaines d'entre elles.

La députée d'Essex, Tracey Ramsey en a remporté deux. Pour elle, la Foire agricole de Harrow est avant tout une célébration du milieu agricole local.

Il est si important pour nous de rester en contact avec la façon dont nous cultivons les aliments. Et nous savons que nous cultivons les meilleurs aliments du comté d'Essex. Il est donc extrêmement important pour notre région d'en faire la démonstration et d'en souligner l'importance , souligne-t-elle.

Une vente aux enchères et un concours de tarte sont organisés pendant la foire. Photo : CBC/Sanjay Maru

Une idée que soutient également Krista McCracken. L'archiviste du Shingwauk Residential Schools Centre (SRSC) de l'Université Algoma à Sault-Sainte-Marie, souligne l’importance des foires agricoles encore aujourd'hui au Canada, en particulier dans l’Ontario.

Surtout dans le Sud de l’Ontario, où les gens ont grandi dans des centres plus urbains et ne sont pas forcément souvent exposés à l’agriculture, il est important pour eux de savoir d’où leur nourriture provient, et qu’ils comprennent à quel point l’agriculture a aidé le Canada à se développer , explique-telle.

75 000 visiteurs sont attendus au cours de la fin de semaine à Harrow. Photo : CBC/Sanjay Maru

Des événements qui rassemblent

La Foire agricole de Harrow fait partie des plus anciennes en Ontario. C'est la Société agricole de Colchester South et Harrow qui l'organise depuis 1854.

Les premières foires ressemblaient davantage à des ventes aux enchères. Les membres pouvaient montrer et vendre leur bétail, notamment des chevaux, des graines et des outils.

Chacun de ces premiers rassemblements avait lieu trimestriellement dans une ferme différente de la région.

La première foire annuelle, quant à elle, a eu lieu en octobre 1878. L'événement devient alors plus festif, semblable à la foire actuelle, avec de nombreuses compétitions pour déterminer les meilleurs fruits, légumes, artisans, chevaux, céréales et produits laitiers.

Quand ces foires se sont développées dans les années 1800 , explique Krista McCracken, le but était réellement de rassembler les gens, partager du savoir, et promouvoir les nouvelles technologies dans l’agriculture.

Le côté rassembleur de ces foires est encore bien présent aujourd’hui. L'événement, qui nécessite l'aide de plus d'une centaine de bénévoles, devrait recevoir près de 75 000 personnes cette année, selon les organisateurs.

Des enfants participent à l'un des concours de bétail en 1953. Photo : Harrow Fair

Éducation des plus jeunes

Krista McCracken précise qu’ un grand nombre de ces premières foires avaient un côté éducatif, et c’est encore vrai pour de nombreuses foires aujourd’hui. Il y a beaucoup de programmation pour les enfants, ce qui est fantastique .

La Foire agricole de Harrow offre des activités et des jeux pour les enfants depuis longtemps.

Dans les années 1930 par exemple, l'un des concours pour enfants les plus populaires était la compétition de capture de porcs graissés, souligne l'archiviste.

Aujourd’hui, la foire sensibilise les plus jeunes à l’agriculture et à la nature en offrant une bourse de 500 $ à un jeune qui souhaite entreprendre des études postsecondaires dans un domaine lié l'agriculture, aux services vétérinaires, horticoles, ou encore environnementales.

L’association 4-H du Comté d’Essex est également présente cette année. Cette organisation à but non lucratif consiste en différents clubs de jeunes qui se rassemblent pour étudier un sujet spécifique. À la Foire agricole de Harrow, des clubs présenteront leurs affichages éducatifs sur des sujets tels que le bœuf, les produits laitiers, la culture de champ, le tricot et le crochet, la fabrication de tarte, ou encore les arts du jardin.