Surveillance accrue sur les routes pendant la longue fin de semaine

La surveillance sera accrue sur le réseau routier puisque de nombreux automobilistes seront en déplacement.

Le porte-parole de la SQ, le sergent Hugues Beaulieu, précise que les patrouilleurs surveilleront particulièrement certains comportements susceptibles de provoquer des drames routiers.

On va porter une attention particulière aux trois principales causes de collisions qui entraînent des décès ou des blessures graves : la vitesse, la distraction au volant et la conduite avec les facultés affaiblies.

Hugue Beaulieu, porte-parole de la SQ