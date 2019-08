Des résidents de la Floride fuient devant l'avancée de Dorian

Le phénomène climatique, menaçant de devenir un monstre absolu selon les mots du président Donald Trump, était classé en catégorie 2 sur une échelle de 5. Mais il devait gagner en puissance et atteindre le continent en catégorie 4, avec des bourrasques dépassant 220 km/h.

M. Trump a annulé jeudi le voyage qu'il devait effectuer en Pologne ce week-end, pour s'assurer en personne que l'ensemble des moyens de l'État fédéral soient focalisés sur la tempête qui arrive .

Tenez-vous prêts. Soyez prêts à faire face à un événement qui pourrait s'étaler sur plusieurs jours , a de son côté averti vendredi le gouverneur républicain de la Floride, Ron DeSantis.

Si vous vous trouvez dans une zone d'évacuation et que vous recevez l'ordre d'évacuer, je vous prie de le faire. Placez votre sûreté avant le reste : mieux vaut évacuer et ne pas finir victime, plutôt que rester et mettre votre vie en danger.

Ron DeSantis, gouverneur de la Floride