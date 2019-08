Plus de demande pour des services aux victimes d'exploitation sexuelle

L'organisme Covenant House Toronto, qui offre différents services aux jeunes victimes d’exploitation sexuelle, est venu en aide à 120 victimes au cours de l’année 2018-2019. Il s’agit d’un bond de 30 %, par rapport à l'année précédente.

Même s'il est difficile de connaître les causes exactes de cette hausse, la gestionnaire des services de lutte contre la traite des personnes, Julie Neubauer, y voit le signe que la sensibilisation fait ses preuves.

Le public commence à mieux comprendre la traite à des fins d'exploitation sexuelle et développe tout un vocabulaire autour de ce problème , explique-t-elle.

La gestionnaire des services de lutte contre la traite des personnes à Covenant House Toronto, Julie Neubauer, croit que la hausse dans la demande pour les services d'aide aux victimes d'exploitation sexuelle signifie que la sensibilisation est efficace. Photo : Radio-Canada

Selon Mme Neubauer, les écoles et les familles des victimes sont de plus en plus proactives. Ces dernières sont plus nombreuses que jamais à référer des jeunes à l'organisme.

De plus en plus de ressources sont aussi mises à disposition du public, comme une ligne d’urgence canadienne contre la traite des personnes, ajoute-t-elle.

Les gens sont mieux outilés pour reconnaitre [ cette réalité ] lorsqu’elle se trouve sous leurs yeux. Julie Neubauer, gestionnaire des services de lutte contre la traite des personnes à Covenant House Toronto

Elle espère toutefois que cette hausse dans la demande ne sera que temporaire.

Au fur et à mesure que des messages d'intérêt public et des conversations auront lieu, il y aura de plus en plus de gens qui vont se manifester et dire : “Ça m'arrive à moi... ou à mon enfant.” Et puis, j’espère que ça va passer et que ces chiffres vont commencer à chuter , déclare Mme Neubauer.

Exploitation sexuelle à la hausse ?

Ce bond soudain dans les activités de Covenant House pourrait également cacher une réalité plus sombre, signifiant que l’exploitation sexuelle continue de gagner du terrain à Toronto, considéré comme une plaque tournante en la matière au pays.

Les gens cherchent de nouvelles façons de gagner de l'argent , explique Mme Neubauer. Malheureusement, c'est une façon remarquable pour ces trafiquants et ces prédateurs de s’enrichir.

L'organisme de première ligne Covenant House Toronto offre différents services pour aux personnes qui ont été victimes d'exploitation sexuelle. Photo : Radio-Canada

De plus, les médias sociaux et les applications de rencontres rendent le recrutement plus facile, renchérit Mme Neubauer.

Si un trafiquant peut aborder et trouver ses victimes avec créativité, c’est ce qu’il va faire. Julie Neubauer, gestionnaire des services de lutte contre la traite des personnes à Covenant House Toronto

Elle constate que de plus en plus de victimes se font recruter sur des plateformes comme Facebook et Tinder.

En 2018, la Police de Toronto recensait d’ailleurs son plus haut nombre de cas liés à la traite des personnes, rapportés par différents organismes, associations et renseignements anonymes. Il s’agit d’un bond d’environ 10 % par rapport à 2017.

Au cours de la dernière année, le nombre de victimes confirmées est toutefois resté stagnant et le nombre de condamnations est à son plus bas.

Interrogée sur la hausse de la demande des services et des cas rapportés à la police, la Ville de Toronto estime que ces données reflètent probablement l'attention accrue vouée à la question et, par conséquent, aux rapports et aux enquêtes , écrit une porte-parole de la Ville par courriel.

Elle ajoute que ces chiffres peuvent aussi être une conséquence d’une hausse dans la disponibilité et l'utilisation de services spécialisés pour les survivants.

En juin 2019, le Conseil municipal de Toronto a adopté un rapport sur les recommandations et les mesures à adopter pour soutenir les survivants de la traite des personnes.