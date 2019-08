Campagne électorale : des régions rurales souhaitent davantage d'engagements des partis

Des communautés rurales font face à des problèmes importants, comme le manque de fiabilité à la téléphonie cellulaire et à Internet haute vitesse, le manque d’investissements dans les infrastructures et une pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs domaines.

La petite ville rurale de Sainte-Anne, par exemple, dans le sud-est de la province, a des besoins en matière d'infrastructures pour continuer à se développer.

Sainte-Anne fait partie des villes de la province qui connaissent une importante croissance de population. La petite ville a vu son nombre d'habitants augmenter de 30 % entre 2011 et 2016.

« On veut continuer de grandir, explique le maire de Sainte-Anne, Richard Pelletier, mais pour répondre à cette croissance, il faut plus de services et d’infrastructures. »

Le maire souligne, par exemple, que la ville a besoin du financement de la province pour le développement de son système d'égouts.

C’est important que la province reconnaisse [la ville de] Sainte-Anne , déclare le maire.

La région a aussi un problème de main-d'oeuvre. Le service des urgences de l’Hôpital de Sainte-Anne a dû réduire ses heures d’ouverture en raison d’une pénurie de médecins cette année.

Richard Pelletier admet avoir senti davantage la présence des partis politiques dans sa ville durant les dernières semaines, mais souhaiterait que leurs passages soient plus fréquents.

Richard Rivard, le candidat libéral de la circonscription rurale Chemin-Dawson, dont fait partie Sainte-Anne, reconnaît que l’attention dans la campagne électorale se concentre sur la ville de Winnipeg.

C'est un jeu politique, c’est à Winnipeg que la majorité de la population du Manitoba se concentre, et, je pense, les habitants des villages ruraux s’y sont résignés , dit-il.

Il affirme néanmoins faire régulièrement du porte-à-porte et organiser des rencontres avec les habitants de sa circonscription pour discuter des problèmes de leur ville et de ce qui les inquiète.

Depuis le début de la campagne, certaines annonces concernaient les problèmes des régions rurales.

Le chef du Parti progressiste-conservateur, Brian Pallister, a promis, jeudi, d’ouvrir un bureau pour le développement de la ville rurale de Brandon, située dans le sud-ouest du Manitoba.

Avec les informations de Camille Gris-Roy