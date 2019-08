Robert Maillet en tournage pour un film avec Kevin James

Le suspense met en scène une adolescente, Becky, qui se rend à la maison de campagne de son père en visite. Son séjour est interrompu par l’invasion d’un groupe de criminels, qui trouve refuge dans la maison après s’être évadé de prison. S’en suit une prise d’otage, où Becky tente de sauver sa famille contre les fugitifs.

Le leader du groupe de malfaiteurs est interprété par l’acteur américain Kevin James (The King of Queens), qu’on verra pour une rare fois dans un rôle plus sérieux.

L'acteur et humoriste américain, Kevin James, jouera le leader d'une bande de criminels dans le film Becky. Photo : IMDB, Kevin Can Wait (2016)

Il est très convaincant , lance Robert Maillet, heureux de jouer à ses côtés.

Un défi d’acteur

Robert Maillet joue le rôle d’Apex, un prisonnier naïf au tempérament violent.

Alors qu’il est souvent embauché pour jouer un vilain sans scrupule, ce rôle lui permet de toucher à un plus grand éventail d’émotions.

En raison de sa grande taille, Robert Maillet est souvent appelé à jouer les vilains au cinéma. Photo : «300», Legendary Pictures

C’est un personnage qui vit beaucoup de conflits internes : il est souvent triste, il n’est pas certain de vouloir continuer, c’est un personnage rempli d’incertitude. Robert Maillet, comédien

Il estime que ce rôle est le plus important de sa carrière. C’est un deuxième rôle, je suis vraiment fier , précise-t-il.

Afin de se préparer pour le tournage, Robert Maillet s’est inspiré d’autres comédiens ayant joué des rôles similaires, en plus de visualiser le personnage comme s’il existait réellement.

L’ancien lutteur se réjouit de prendre part aux scènes d’action.

J’ai parfois un cascadeur. Ils ont trouvé quelqu'un aussi grand que moi. C’est pas facile à trouver, mais la plupart du temps c’est moi qui fait mes propres cascades, c’est amusant, j’aime faire ça. Robert Maillet, comédien

Le tournage devrait être complété d'ici trois semaines. La date de sortie du film n’a pas encore été déterminée.