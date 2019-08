Plus de policiers sur les cours d'eau de la province pour le long week-end

Le message des autorités reste le même: les gilets de sauvetage ou vêtement de flottaison individuel (VFI) sauvent des vies. Toutefois, selon la police, malgré de nombreuses répétitions, ce message ne passe toujours pas auprès des plaisanciers.

Sur les 11 personnes qui sont mortes sur les cours de la province cette année, huit d'entre eux ne portaient pas leur gilet de sauvetage.

Il se peut qu'ils n'en ressentent pas le besoin, ce sont de bons nageurs, ils pensent qu'ils peuvent nager jusqu'au bateau , a déclaré Kerry Schmidt, porte-parole pour la police provinciale de l'Ontario.

M. Schmidt interpelle les nageurs sur le danger qu’ils courent en cas d’accident

Si la victime se retrouve face contre terre, il n’ y a pas de chance qu’elle s’en sorte vivante, avise t-il.

Récemment, une série d'incident sur les cours d'eau de la province ont fait plusieurs victimes. Samedi dernier, un accident qui a tué deux personnes. La personnalité publique et homme d'affaires, Kevin O'Leary, est d'ailleurs impliqué dans ce dernier.

L’accident s’est produit sur le lac Joseph, près de l'île d'Émeraude, à environ 215 kilomètres au nord du centre-ville de Toronto. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues.

En vertu de la loi fédérale actuelle, les plaisanciers doivent avoir un gilet de sauvetage convenable pour tout le monde à bord, mais il n'existe pas d'obligation de le porter.

Questionné sur le sujet, Transports Canada a affirmé par courriel vouloir examiner la question de plus près. Transports Canada n’exclut pas la possibilité de rendre les gilets de sauvetage obligatoires.

Transports Canada a récemment lancé un projet de recherche qui aidera le Ministère et ses divers partenaires en matière de sécurité nautique. Cela améliorera les efforts de sensibilisation sur les gilets de sauvetage et les VFI et aidera à évaluer le besoin de porter obligatoirement le gilet de sauvetage.

Transports Canada