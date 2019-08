Une mère et son fils portés disparus au Nouveau-Brunswick

La Gendarmerie royale du Canada demande l’aide du public pour retrouver une mère et son enfant portés disparus dans la région de St. Stephen, au Nouveau-Brunswick.

Il s’agit de Cecilia Stephenson, 25 ans, et de son fils, Kendrick Porter, 2 ans.

Ils ont été vus pour la dernière fois à St. Stephen, rue Maple, le matin du 29 août vers 4 h 30. Ils auraient quitté la résidence avant 8 h.

Les familles Stephenson et Porer n’ont reçu aucune nouvelle de la part de Mme Stephenson depuis ce moment, selon les policiers.

Cecilia Stephenson mesure 178 cm (5 pi 10 po) et pèse environ 64 kilos (140 livres). Elle a les cheveux blond-roux et les yeux verts. Kendrick Porter a les cheveux et les yeux bruns.

Le jeune Kendrick Porter, 2 ans. Photo : Gendarmerie royale du Canada

Les policiers croient qu'ils se déplacent à bord d'une camionnette Dodge Ram 2007 noire immatriculée au Nouveau-Brunswick CPV 824.

La Gendarmerie royale du Canada demande à toute personne qui aurait des renseignements à leur sujet de communiquer avec elle au 506 466-7030 ou avec tout autre service policier local.