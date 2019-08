Un premier festival bilingue pour fêter la culture africaine à Saint-Jean

Cette année, il a donc décidé de fonder le St.-John’s African Roots Festival (SARFest), un événement bilingue qui célèbre la musique et la culture de l'Afrique et qui reflète la population africaine et afro-canadienne à Saint-Jean.

À Terre-Neuve, il y a très peu de choses pour les Africains et les afro-descendants, de festivals qui les rassemblent pour qu’ils s'identifient à travers de ça. Navel Sarr, fondateur, St.-John's African Roots Festival

[Le SARFest] c’est un enrichissement. On souligne qu'avoir les deux cultures, soit de l'Afrique, de la culture africaine, et celle du Canada c'est juste un atout. Il ne faut pas laisser [de côté] l’une ou l'autre.

La première édition du SARFest aura lieu samedi à l'extérieur du Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents, à Saint-Jean. À partir de midi, des activités artistiques et des contes africains seront présentés, pour les familles. Plus tard, des ateliers de danse africaine et latine seront offerts, ainsi que des ateliers de djembé, un instrument de percussion africain.

C'est vraiment pour partager, pour [présenter] cette culture aux jeunes, explique Navel Sarr. Par exemple, mon enfant, qui est métissé, c'est vraiment un Canadien et il est donc beaucoup plus exposé à la culture canadienne qu'à celle de l’Afrique.

Des musiciens terre-neuviens, montréalais, soudanais et jamaïcains monteront sur scène à partir de15 h, et lors du dernier spectacle, l’artiste sénégalais Zale Seck, qui a récemment effectué des tournées en Australie et au Japon, animera un atelier de tam-tam africain.

Zale, c’est quelqu'un que j'ai connu dans mon enfance, quand j'étais en Afrique, en Mauritanie, au Sénégal. On voyait ses vidéos et quand j'ai déménagé au Québec, il y a environ 14 ans, il était à Montréal et il a animé beaucoup de soirées pour nous , raconte Navel Sarr.

Il y a beaucoup beaucoup de musiques qui sont issues de la musique africaine [...] On pourrait mettre du salsa, si on voulait, du hip hop, du jazz, sans compter les musiques africaines d'origine traditionnelle.

Le St.-John’s African Roots Festival (SARFest) aura lieu samedi de midi à 20 h au Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents, à Saint-Jean. Photo : Gracieuseté - SARFest

Une population en croissance

Navel Sarr indique que la plupart des Terre-Neuviens ne sont pas habitués à écouter la musique d’origine africaine. Mais il soutient que la population d’origine africaine et l’immigration à Saint-Jean sont en croissance, et que l’arrivée de ces nouveaux résidents devrait se refléter dans la scène culturelle de la ville.

Quand tu immigres, il y a tellement de défis. Ce genre d'événement va soutenir, donner un petit boost d'énergie, pour que les gens puissent se dire, “Finalement, je ne suis pas si loin que ça”.

Je suis au Canada, mais je suis capable quand même d'écouter ce genre de musique. Je suis capable de venir un après-midi et de m'amuser et de me rappeler de mon enfance, de mon quartier.

Le festival se tiendra samedi de midi à 20 h au Centre communautaire et scolaire des Grands-Vents, à Saint-Jean. L’entrée au festival est gratuite.