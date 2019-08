Péladeau maintient sa position sur les médias « quêteux »

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, maintient ses propos au sujet des éditeurs « quêteux » à l’émission Tout un matin et explique ses réticences face à l’instauration de crédits d’impôt pour les journaux.

La presse écrite en général n’a pas été en mesure de s’adapter à des changements qui ne datent pourtant pas d’hier , a-t-il déclaré, après avoir affirmé mercredi que les éditeurs sont devenus des quêteux, dont la pérennité dépend du bon vouloir de celles et de ceux qui sont aux commandes de l’État.

Selon lui, l’aide gouvernementale et les crédits d’impôt ne régleront pas non plus les problèmes de la presse écrite.

Il prend en exemple le prêt de 10 millions de dollars accordé en 2017 par le gouvernement Couillard au Groupe Capitales Médias qui ne l'a pas empêché d'être aujourd'hui en faillite .

Toutefois, si une aide gouvernementale est finalement octroyée à la presse écrite, les journaux de Québecor y souscriront afin que la concurrence ne soit pas faussée .

Le chef de Québecor a aussi répondu à des questions sur de possibles contradictions entre le fait qu'il soit opposé à des crédits d'impôt pour les journaux alors que ses magazines auraient bénéficié de 100 millions de dollars d'aide publique depuis 2006. Cette aide a fait l'objet d'un article et d'une chronique dans La Presse+ vendredi.

La grande majorité des magazines étaient antérieurement la propriété de Télémédia et ensuite de Transcontinental. C’est relativement récents qu’ils soient la propriété de Québecor , a répondu M.Péladeau.

Quant aux crédits d'impôt sur les studios de cinéma achetés à MELS, Pierre Karl Péladeau affirme que l'argent ne va pas à Québecor, mais aux producteurs qui utilisent ces facilités .

Il n'a par contre pas évoqué les aides reçues dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre Vidéotron à Québec.

Prise de bec

Au sujet de son échange houleux avec la députée solidaire Catherine Dorion, lors de son passage devant la commission sur l’avenir des médias mercredi, M. Péladeau affirme que la députée de Taschereau à une imagination extrêmement fertile .

Lors d’une période d’échanges, Mme Dorion, qui a déjà été blogueuse pour le Journal de Québec de 2016 à 2018, avait insinué qu’une culture d’autocensure existe au sein des salles de rédaction de Québecor qui éviteraient de critiquer le patron.

Ce sont des accusations qu’elle ne peut pas prouver , selon M. Péladeau qui indique avoir été critiqué par plusieurs des chroniqueurs de journaux de Québecor quand il était chef du Parti québécois.