Découvrez le chanteur Denique en 5 questions

1 - Vous avez joué à Prague, Los Angeles, Hong Kong. À quoi attribuez-vous votre récent succès?

Je pense que ce sont mes costumes! Avant je portais un jeans et un t-shirt plate. J’avais le même talent, la même voix, et j’ai toujours joué le violon de la même façon, mais j’avais toujours une idée d’un personnage que je voulais devenir sur scène.

J’ai constaté dans la société, avec les réseaux sociaux , qu’il y avait un lien entre les artistes et le « branding ». J’ai vu que les artistes qui obtiennent le plus de succès sont ceux qui créent des attentes auprès des spectateurs.

Denique croit que l'image est importante pour qu'un artiste se démarque. Photo : Facebook : Denique

Je me suis demandé ce que je pouvais amener aux spectateurs et j’ai décidé de créer des costumes.

2- Vous fabriquez vous-même vos costumes, qu’est-ce qui vous inspire?

La plupart de mes idées me viennent lorsque je me promène à vélo. Je pense à un objet ou à un animal et ça me donne de l’inspiration.

Lorsque j’ai une idée créative, je le vois de façon très précise dans ma tête et le résultat final est identique à ce que j’imaginais. Je sais que certains artistes ont des idées et que le résultat est complètement différent. Pour ma part, je le vois clairement et je travaille pour obtenir la même image.

L'artiste Denique Leblanc est connu pour ses costumes excentriques. Photo : Radio-Canada / Alexandre Milette-Gagnon

Je n’avais aucune base en couture. J’ai commencé à faire des costumes « crazy » avec des formes géométriques, pas parce que je savais ce que je faisais, mais plutôt parce que je ne savais pas comment faire des costumes ajustés à mon corps. J’ai vu qu’il y avait une thématique et j’ai continué à jouer avec ces grosses formes.

3- Diriez-vous que le costume est aussi important que la musique?

Ça dépend de ce que tu veux faire. À la base, je suis musicien et ce sera toujours comme ça. Je travaille avec le musicien Jeremy Costa à Montréal depuis des années et on commence toujours par la musique pour tous nos projets.

Au niveau du marketing et de la création d’un univers qui fait rêver les gens, le visuel compte beaucoup!

Denique s'est taillé une place importante au sein de la communauté gaie. Il participe à plusieurs événements LGBT à travers le monde. Photo : Facebook : Denique

Les deux sont importants pour moi. Évidemment, je veux que la musique soit bonne. Certains pensent que je ne fais que m’habiller de façon extravagante, mais je suis musicien avant tout, les costumes viennent ensuite.

Le saviez-vous ? Denique est un grand autodidacte. Il aime explorer seul et apprendre de ses erreurs. Il a commencé à produire de la musique, sans formation, avec les logiciels Garage Band et Logic Pro X. Il joue plusieurs instruments dont le piano et le violon. Il sait jouer de la guitare, de la harpe, et a même appris à jouer de la trompette au secondaire.

4- Le printemps dernier, vous avez reçu le Prix de la musique de la côte Est pour le meilleur enregistrement de musique électronique. Qu'est-ce que cette reconnaissance vous a apportée?

Je ne m’y attendais pas du tout. Après avoir vécu des années à Halifax sans succès, j’avais l’impression que l’est du Canada m’avait oublié ou un peu rejeté comme artiste.

Denique Leblanc a été lauréat du meilleur enregistrement de musique électronique au gala de l'Association de la musique de la côte Est à Charlottetown. Photo : Fournie par Michel Lalonde

J’ai toujours adoré mon projet, je ne cherchais pas la validation, mais c’est sûr que la validation d’une organisation professionnelle, c’est incroyable.

De recevoir le soutien des Prix de la musique de la côte Est, c’était un gros moment dans ma carrière. Être reconnu pour ce que je crée avec mon ordinateur et ma voix, ç'a changé la façon dont je vois la musique et mon cheminement de carrière.

5- Les spectacles que vous présenterez au World Pride de New York la semaine prochaine seront les derniers de votre tournée Shape 1. Avez-vous d’autres projets en tête?

De septembre à janvier je vais travailler sur mon prochain album. Je ne veux pas donner trop de détails, mais ce sera incroyable, j’ai très hâte!

J’adore mon album Shape 1, mais c’est le temps de le mettre derrière moi. Cette année a été incroyable, je suis content des opportunités que Shape 1 m’a données, mais j’ai envie de continuer à créer de nouvelles choses pour le public.

J’ai un autre projet qui va être lancé bien avant ça, je peux simplement dire que ce sera dans un autre univers, avec une équipe complètement différente, ce sera différent de tout ce que j’ai fait.

Denique sera en spectacle le 30 août au Centre culturel Aberdeen et fera partie du spectacle de la fierté présenté le 31 août au parc Riverain à Moncton.