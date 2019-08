Partager des images intimes sur Internet pourrait vous valoir 5 ans de prison

Un ancien ministre de la Justice et procureur général au Nouveau-Brunswick, T.J. Burke, affirme que les tribunaux prennent très au sérieux le partage de photos intimes sur Internet. Un de ses clients l’a appris à ses dépens lorsqu'il a écopé de huit mois de prison.

Thomas J. Burke a porté en appel l’été dernier, la condamnation de son client. Il s’agit, selon lui, d’une peine normalement réservée à des crimes « sérieux ».

Le crime de son client a été d'envoyer des photos intimes de son ex-conjointe à des amis sans le consentement de la principale intéressée. Toutes les personnes concernées dans cette affaire sont des adultes.

Aux yeux de l’avocat, huit mois de prison pour une personne qui n’a jamais eu affaire à la justice auparavant, c’est énorme. C’est un signe que les tribunaux prennent très au sérieux la cyberintimidation.

Thomas J. Burke, ancien ministre de la Justice Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

The Burke Law Group, son cabinet de Fredericton, voit de plus en plus de cas de ce genre, où les gens partagent par Internet des images intimes de leur partenaire sans leur consentement. Chaque mois, son bureau voit d’un à trois adultes qui ont été arrêtés pour ce genre de chose.

C’est beaucoup quand on y pense. Il y a des adultes, des mineurs et des gens des quatre coins de la province qui ont été arrêtés pour des infractions similaires. Je ne crois pas que les gens comprennent combien grave c’est d’envoyer ce genre d’images à d’autres personnes sans avoir le consentement de la personne qui a partagé le contenu initialement , explique M. Burke.

C’est pourquoi le cabinet a rédigé un article sur sa page Facebook informant la population des risques de faire circuler des images intimes en ligne. Il a été partagé à plus de 230 reprises depuis.

Nous vivons dans une société maintenant où les gens utilisent les médias sociaux et les technologies électroniques pour établir des relations. Nous le voyons beaucoup chez les jeunes. Ils ne vont pas verbalement demander de fréquenter un partenaire. Ils vont lui texter , souligne l’avocat.

S’envoyer des images explicites en privé et avec le consentement du partenaire reste légal. C’est la distribution de l’image sans demander l’autorisation de la personne photographiée qui pose problème d’un point de vue juridique.

Ça dégrade et ça insulte la femme qui a partagé ces images en toute confiance au moment de la relation. Thomas J. Burke, avocat

Partager des images intimes ou sexuellement explicites entre amis ou sur les médias sociaux peut avoir de graves conséquences.

Ce que dit le Code criminel 162.1 (1) Quiconque sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une image intime d’une personne, ou en fait la publicité, sachant que cette personne n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non, est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Définition de image intime (2) Au présent article, image intime s’entend d’un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — d’une personne, réalisé par tout moyen, où celle-ci : a) y figure nue, exposant ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite; b) se trouvait, lors de la réalisation de cet enregistrement, dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée; c) a toujours cette attente raisonnable de protection en matière de vie privée à l’égard de l’enregistrement au moment de la perpétration de l’infraction.

En 2013, Rehtaeh Parsons s'est enlevé la vie après avoir été victime de cyberintimidation en Nouvelle-Écosse. Un an auparavant, Amanda Todd, de Port Coquitlam, s’est suicidée après avoir été victime d’intimidation sur les médias sociaux. Elle n’avait que 15 ans. Dans les deux cas, des images des adolescentes nues avaient été partagées sur Internet.

Rehtaeh Parsons de Halifax en Nouvelle-Écosse avait 17 ans quand elle s'est suicidée. Photo : Facebook

En novembre 2013, le ministre de la Justice de l’époque, Peter MacKay, et son collègue à la Sécurité publique, Steven Blaney, ont déposé un projet de loi pour combattre la cyberintimidation.

C'est une forme insidieuse de violence, qui ruine des vies , avait alors lancé M. MacKay.

Le projet de loi C-13 a reçu la sanction royale en novembre 2014. Depuis le Code criminel a été modifié et prévoit jusqu’à cinq de prison pour une personne qui partage des images intimes d’une personne sans son consentement.

T.J. Burke estime que les jeunes ne sont toujours pas conscients des conséquences auxquelles ils s'exposent lorsqu'ils partagent sur les médias sociaux de telles images.

Les jeunes doivent réaliser que, quand ils seront assez âgés pour être accusés comme adultes, s’ils violent la vie privée d’une autre personne en partageant, par exemple, des images intimes de leur petite amie sans leur consentement, ils peuvent être accusés et envoyés en prison pour 5 ans», prévient M. Burke.