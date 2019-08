Ce sont des inquiétudes exprimées par plusieurs Madelinots qui ont incité le député de l'archipel à se rendre sur l'île Brion, pour constater l'état des lieux.

Il décrit ce qu'il a vu comme une honte absolue .

Quand on arrive sur l'île, c'est un dépotoir littéralement. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Les excursions ne sont plus possibles parce que l'accès à l'île est rendu dangereux. Le quai qui existait est complètement disparu. Le pavillon d'accueil est complètement abandonné, il se désagrège dans la nature, donc on pollue l'environnement de cette réserve écologique, c'est absolument inacceptable , affirme Joël Arseneau.

Le député rappelle qu'en 2016, des organismes des Îles avaient offert de travailler bénévolement pour réparer les bâtiments et l'aire de débarquement du site si le ministère octroyait une somme de 15 000 $.

Le député Joël Arseneau estime que les précédents gouvernements du Québec ont fait preuve d'une négligence grave en laissant l'île Brion à l'abandon. Photo : Gracieuseté : Joël Arseneau

On demandait simplement quelques milliers de dollars pour faire une intervention d'urgence et on n'a même pas reçu d'accusé réception, ce groupe de citoyens a été complètement ignoré avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui, le bâtiment est une perte totale , déplore M. Arseneau.

De nouveaux comités, mais toujours pas d'échéancier

Par ailleurs, le député se dit déçu d'avoir récemment appris par des médias locaux que le ministère de l'Environnement a créé trois comités portant sur la réhabilitation de l'île Brion; un comité directeur, un sous-comité sur les infrastructures et le transport, et un sous-comité sur le programme éducatif.

Pourquoi le député n'est-il pas mis au courant d'une initiative comme celle-là? Pourquoi la population est-elle informée par la bande, sans que le gouvernement n'annonce précisément quelle était la mission et les responsabilités de ces comités, ni même quand les travaux seraient faits, quels seraient les échéanciers , les coûts, déplore-t-il.

Selon les échos qu'on a eus de ces comités, il y a eu deux rencontres, ça va très lentement, on sent que le cœur n'y est pas, c'est comme si on voulait en faire le minimum et repousser les échéances. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

M. Arseneau rappelle qu'en 2018, le gouvernement de Philippe Couillard avait annoncé une enveloppe de 500 000 dollars pour construire un nouveau bâtiment d'accueil sur l'île Brion.

Ça peut avoir l'air d'un gros montant, sauf qu'en réalité, compte tenu des difficultés d'accès et du nettoyage qu'on a à faire, on se demande bien comment on va boucler le budget , observe-t-il.

L'île Brion, considérée comme un bijou biologique, a été décrétée réserve écologique en 1988. Photo : Gracieuseté : Joël Arseneau

Le député s'interroge également sur les intentions du gouvernement de François Legault pour garantir un meilleur entretien des installations à l'avenir, ainsi que sur la préservation des activités pédagogiques et scientifiques sur la réserve écologique.

Il a adressé une lettre au ministre de l'Environnement, Benoit Charrette, pour lui faire part de ses préoccupations et demander à le rencontrer.

Au moment de publier ces lignes, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques n'avait pas donné suite à notre demande d'entrevue.