Chien empoisonné : la police de Regina enquête

Le Service de police de Regina enquête sur le possible empoisonnement d'un chien.

Selon le propriétaire de l'animal, le chien est tombé malade le 18 juillet, soit deux jours avant sa mort.

Toujours selon le propriétaire, un vétérinaire a confirmé que la mort était liée à l'ingestion de poison pour lapin.

La police a choisi d'enquêter après que l'affaire ait été discutée sur les réseaux sociaux.

Au cours de la dernière semaine, plusieurs citoyens de Regina ont pris d’assaut la page Wascana View Neighbourhood Watch à la suite d’un message prévenant les gens qu’un chien est mort parce que quelqu’un met du poison à lapin au parc Wascana View.

Les enquêteurs ignorent pour l'instant comment le chien a ingéré le poison ni l’heure ou le lieu où l'incident se serait déroulé. Ils ne savent pas non plus s’il s’agit d’un acte intentionnel ou non.

Des internautes estiment toutefois qu’il s’agit d’un acte prémédité. L’une d’entre elles affirme avoir appelé la Ville de Regina en juin pour l’informer qu'elle aurait surpris quelqu'un en train de mettre du poison dans le parc. Selon elle, la personne en question aurait admis son geste. La Ville aurait répondu à cette citoyenne qu’elle ne pouvait rien faire.

La police conseille fortement aux propriétaires d’animaux d’être vigilants lors d’éventuelles promenades. Elle demande également à ceux qui auraient des informations de la contacter.

Avec les informations de CBC