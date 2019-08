Selon le rapport (Nouvelle fenêtre) de l’ OQREOffice de la qualité et de la responsabilité en éducation , même si de nombreuses études montrent une corrélation positive entre les résultats des enseignants et les résultats des élèves, elle ne permet de prédire que faiblement à modérément le rendement des élèves.

Bien que ces tests puissent recevoir le soutien des décideurs politiques, des éducateurs et du public, l’objectif fondamental de ces tests — améliorer l’apprentissage des étudiants — n’est souvent pas atteint , a déclaré l’agence dans le rapport.

En réalité, des critères comme l’expérience des enseignants, les notes qu’ils ont obtenues au collège ou à l’université, le nombre de cours de mathématiques postsecondaires qu’ils ont suivis et les cours de certification professionnelle en mathématiques sont tous de meilleurs prédicateurs des résultats des étudiants, indique l’OQRE.

De nombreux chercheurs recommandent de faire preuve de prudence concernant ces tests, car ils ne sont pas systématiquement associés aux avantages qui sont souvent revendiqués. Analyse documentaire de l'OQRE sur le lien entre l’évaluation obligatoire des compétences des enseignantes et les résultats des élèves

Réactions

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a souligné la corrélation positive constatée dans le rapport de l’ OQREOffice de la qualité et de la responsabilité en éducation entre les tests des enseignants et les résultats des élèves, en faisant spécifiquement référence à une étude réalisée en Caroline du Nord montrant une augmentation des résultats de 3 à 6 % lorsque les enseignants réussissaient un test standardisé utilisé aux États-Unis.

Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario Photo : Radio-Canada

(Le test) est une composante d’une vision plus large , a déclaré le ministre. Ce n’est certainement pas le point central, mais cela aide à créer une métrique .

Pour moi, l’essentiel est de s’assurer qu’il existe un moyen de mesurer le succès, de mesurer les améliorations et de relever le niveau. En l’absence d’une métrique... Nous ne saurons jamais de bonne foi si nous servons bien nos enfants et s’ils reçoivent l’éducation dont ils ont besoin , a-t-il ajouté.

Les syndicats d’enseignants ont critiqué le plan du gouvernement de l’Ontario, mettant en doute la pertinence du calcul pour un enseignant de jardin d’enfants ou des compétences en mathématiques pour un professeur d’art dramatique.

L’étude de l’OQRE montre exactement pourquoi les réponses politiques irréfléchies sont le pire moyen d’élaborer une politique en matière d’éducation , a déclaré Harvey Bischof, président de la Fédération des enseignantes et des enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO), dans un communiqué.

Le président de l’OQRE, Cameron Montgomery, candidat malheureux au Parti progressiste-conservateur et dont la nomination a fait polémique plus tôt cette année, a déclaré que l’élément le plus important du rapport était la diversité des résultats.

L’agence rapporte ce qu’elle découvre en termes de littérature, de littérature scientifique , a-t-il déclaré. Cette revue de littérature n’est pas examinée par des pairs, c’est un document qui a été commandé, qui examine différentes conclusions .

Cameron Montgomery était le candidat du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario aux élections provinciales ontariennes du 7 juin 2018 dans la circonscription d'Orléans. Photo : Parti progressiste-conservateur de l'Ontario

M. Montgomery a déclaré qu’à son avis, les enseignants de l’Ontario seraient soumis à un test de compétence en mathématiques non menaçant et que la barre des 70 % constituait un bon seuil.

Il n’y a pas de relation parfaite entre les connaissances d’un enseignant sur une matière, telle que les mathématiques, et ses résultats à un test standardisé, et il y a encore moins de relation entre ses connaissances pédagogiques — comment enseigner la matière — et leurs résultats aux tests, selon le rapport de l’ OQREOffice de la qualité et de la responsabilité en éducation .

Celui-ci dit aussi que de tels tests pouvaient avoir des effets négatifs sur les enseignants, y compris un parti pris contre les groupes marginalisés. De nombreuses études ont montré que le taux de réussite aux tests de compétences des enseignants standardisés est nettement inférieur pour les personnes de couleur, indique le rapport.

Le gouvernement progressiste-conservateur a promis à plusieurs reprises de prendre des mesures pour améliorer les résultats en mathématiques des élèves, qui sont en baisse depuis une décennie dans toute la province.

Il a modifié la loi en avril pour obliger les futurs enseignants à réussir un examen de mathématiques pour obtenir leur permis. Le ministre de l’Éducation n’a pas confirmé que la note de passage pour les futurs enseignants serait de 70 %, se contentant de dire que c’est le cas pour les élèves.

Avec les informations de la Presse canadienne