Une fillette retrouvée seule dans une voiture en pleine nuit

C'est une touchante histoire. Vers 2 h 15, le matin du 18 août, des citoyens ont contacté les policiers après avoir remarqué une petite fille qui était seule dans une voiture stationnée sur la rue Wellington Sud , explique le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Martin Carrier.

Rapidement dépêchés sur les lieux, les agents ont recueilli l'enfant qui était en pleurs. Elle avait faim, soif et avait uriné dans son pyjama. Les policiers ont pris soin d'elle et ont retrouvé le père quelques minutes plus tard alors qu'il sortait d'un bar. Il était en état d'ébriété avancé , ajoute-t-il.

L'homme, qui n'était pas connu des milieux policiers, a été arrêté.

La petite a été confiée à la mère. La Direction de la protection de la jeunesse a été avisée. Une enquête serait en cours.

Le dossier a aussi été soumis à la Direction des poursuites criminelles et pénales. L'homme de 39 ans pourrait être accusé de négligence criminelle ou d'abandon d'enfant.

Le père a été libéré après son arrestation.