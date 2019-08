Des images inédites des fonds marins au large de la Nouvelle-Écosse

De petits véhicules sous-marins explorent actuellement un grand canyon, le Gully, devenu la première zone de protection marine canadienne en 2004, au large de la Nouvelle-Écosse. Jeudi, ils ont pris des échantillons des fonds marins et ont transmis les premières images de ce lieu unique.

Deux véhicules sous-marins téléguidés ont été déployés par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis dans le Gully, à plus d’un kilomètre de profondeur.

C’est très excitant , s’exclame, enthousiaste, Ellen Kenchington, une scientifique qui suit la mission depuis l’Institut océanographique de Bedford, à Halifax.

Je ne savais pas trop à quoi m’attendre et déjà, à la première plongée, on a vu beaucoup de diversité, beaucoup d’espèces différentes de plusieurs groupes d'animaux.

Ellen Kenchington, de l'Institut océanographique de Bedford, affirme que la mission de la NOAA permettra de mieux connaître les espèces qui se trouvent dans la zone de protection marine. Photo : CBC

L’équipe de la NOAA diffuse des images en continu sur son site web (Nouvelle fenêtre) .

Les scientifiques ont pour objectif, lors de cette mission, d’identifier de nouvelles espèces – particulièrement des éponges – et de tenter de mieux comprendre les liens entre le fond marin et les espèces qui vivent dans la colonne d’eau qui mène à la surface.

Ils s’intéressent aussi à la géologie du fond marin.

Une pieuvre « Dumbo », ainsi nommée à cause de la ressemblance avec le célèbre éléphant, avait été découverte dans le Gully lors d'une mission précédente. Photo : Pêches et Océans Canada

Une zone méconnue, même si elle est protégée

Cette mission revêt une grande importance pour les scientifiques canadiens. Nous avons créé cette zone de protection marine et nous ne savons pas, au juste, ce que nous protégeons , explique Mme Kenchington.

Au départ, il s’agissait de protéger la baleine à bec commune et nous savons qu’il y a une grande diversité de corail [dans le Gully], mais il y a tellement d’autres espèces qui vivent dans les fonds marins, particulièrement les éponges, et nous soupçonnions que nous trouverions des espèces intéressantes.

Un spécialiste des éponges, Javier Murillo-Perez, tient un spécimen en forme de tonneau, remontée à la surface en juillet, lors d'une expédition à bord d'un chalutier. Photo : Pêches et Océans Canada

Les véhicules téléguidés de la NOAA ne s’arrêteront pas au Gully. Ils doivent explorer des canyons, des chenaux et des monts sous-marins au large de la côte est canadienne et américaine, dans le cadre d’un projet de recherche conjoint du Canada, des États-Unis et de l’Union européenne dans l’Atlantique Nord.

D’autres plongées au large de la Nouvelle-Écosse sont prévues au cours des prochains jours, y compris dans le chenal de Fundy, un « site d’intérêt » près de la côte sud de la province qui pourrait devenir, à son tour, une zone de protection marine.

La mission enthousiasme les environnementalistes. C’est très important! Les océans recouvrent 70 % de la surface de la Terre. La plupart de ces eaux sont très profondes, loin des côtes et difficiles d’accès , affirme Jordy Thompson, du Centre d’action écologique d’Halifax.

Grâce aux moyens techniques de la NOAA, ajoute-t-il, on apprend à mieux connaître certaines de ces zones pour la première fois.

D'après les renseignements de Paul Withers, CBC