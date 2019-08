Départ canon et sous la pluie pour le 17e Festival de musique émergente

Les averses n'ont toutefois pas découragé les amateurs de musique de danser sur les chansons de Jeanne Added et de Kid Koala lors du spectacle de la rentrée.

Réunis dans le Vieux-Noranda, les festivaliers ont pu découvrir la scénographie unique de l'événement. Cette année, le FMEFestival de musique émergente est inspiré d'une oeuvre de l'artiste Martine Savard, Les boxeuses.

Une panthère géante rose accueille les festivaliers du FMEAT sur le site principal. Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

La scénographie joue un rôle important dans l'expérience du festivalier. Le directeur des installations du festival, Jean-Philippe Roy, précise que la scénographie a primé sur les considérations techniques, et c'est ce qui fait la différence entre le FMEFestival de musique émergente et les autres événements du même genre.

Un festival, peu importe le festival au Québec, va généralement prioriser ses installations techniques et fonctionnelles pour ensuite ajouter la scénographie, observe-t-il. Nous, dans notre processus de travail, on va travailler d'abord avec la "scéno", les propositions artistiques et, après ça, on va concevoir les infrastructures pour venir permettre à la scénographie de communiquer.

Lors de la soirée d'ouverture, c'est à l'auteure-compositrice-interprète française Jeanne Added qu'est revenue la tâche de lancer les festivités sur la scène principale du FMEFestival de musique émergente , située sur la 7e rue.

Forte de deux Victoires de la musique remportées il y a quelques jours, elle a remercié la foule qui dansait sous la pluie en suivant les rythmes électro de son album Radiate.

Vous êtes un public exemplaire. L'auteure-compositrice-interprète française Jeanne Added, s'adressant au public.

C'est un ami du festival qui a fermé le spectacle de la rentrée. Kid Koala, un DJ montréalais, compositeur et touche-à-tout, est venu présenter son spectacle Vynil Vaudeville.

À voir aujourd'hui au FME : David Marin - 17h00, Salle des chevaliers de Colomb

Sarahmée, KT Gorique et Loud - 20h00, Scène extérieur de la 7e rue

Philippe Brach - 21h00, Agora des arts

Half Moon Run - 0:00, Agora des arts

Souldia - 0:00, Petit théâtre du Vieux-Noranda

The 5. 6. 7. 8's - 0:45, Diable Rond

Derrière ses tables tournantes, il a démontré l'ampleur de son talent et sa créativité musicale en enchaînant ses succès comme 2 bits blues, Skanky Party et Was He Slow.

La musique de Kid Koala était accompagnée d'un décor vaudeville et de danseuses en tenue légère et aux ailes d'anges géantes.

Pendant les quatre journées du festival, les maisons de disque et les artisans de la musique du Québec se paient du bon temps à Rouyn-Noranda, un peu comme pour célébrer la fin de la saison des festivals, loin des grands centres. Ainsi, le Cabaret de la dernière chance, le bar Les Chums et chez Morasse, pour en nommer quelques-uns, reçoivent une pléiade d'artistes et d'amateurs de musique jusqu'à très tard dans la nuit. Très tard.

Il est possible de jouer au ballon poire à l'entrée du site du FMEAT. Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Deux habituées de l'événement sont Mélanie et Stéphanie Boulay. Elles ont présenté jeudi soir les pièces de leur 3e album qui paraîtra cet automne, La mort des étoiles.