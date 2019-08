Pourquoi ne pas déménager la place Nikitotek au Marché de la Gare?

Guillaume Belhumeur a été pendant quelques années impliqué dans le marché de Noël au Marché de la Gare. Il pense qu'on pourrait déplacer la scène près du Marché de la Gare et du lac des Nations.

Il y a un train touristique qui arrive avec des touristes. Ils vont manger un petit morceau au Savo. Ils vont acheter des produits de terroir à côté. Ils vont profiter des produits des marchands qui sont au Marché de la Gare. Ensuite, ils regardent le spectacle sur place puis il y a un hôtel juste à côté où on peut les accueillir. On a une offre complète. On a un lieu fait pour ça!

M. Belhumeur rappelle que lors des marchés de Noël, une scène était installée près du bâtiment des commerçants et que 10 000 personnes ont assisté à certains spectacles. Pourquoi on n'installe pas la place Nikitotek à cet endroit? Je ne vois pas comment on pourrait ne pas réussir notre coup au Marché de la Gare .

Selon lui, l'espace près du Marché de la Gare est « sous-exploité depuis des années ». Si la Place Nikitotek n'y est pas déménagée, on pourrait, à tout le moins, y installer quelque chose pour dynamiser ce coin. Je crois beaucoup au potentiel du Marché de la Gare. Il y a quelque chose d'intéressant qui n'est pas beaucoup exploité.

Les élus se prononceront sur l'avenir de la place Nikitotek lors de la prochaine séance du conseil municipal, mardi.

Selon des informations obtenues par Radio-Canada plus tôt cette semaine, les élus se positionneraient en majorité pour le démantèlement définitif de l’amphithéâtre, mais certains affirment que tout n'est pas encore joué.