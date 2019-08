Fête du Travail : Qu'est-ce qui est ouvert et fermé lundi à Ottawa et à Gatineau?

La longue fin de semaine de la fête du Travail s'amorce, ce qui signifie que certains de vos magasins et services préférés auront des heures d'ouverture différentes. Voici l'horaire pour le lundi 2 septembre 2019.

Les points de services gouvernementaux ferment leurs portes, lundi, à l'occasion de la fête du Travail. Bon nombre de commerces de proximité restent toutefois ouverts.

Tous les règlements et toutes les restrictions en matière de stationnement seront en vigueur durant cette période.

Les autobus d'OC Transpo et de la Société de transport de l'Outaouais (STO) assurent le transport de ses usagers en appliquant les horaires du dimanche.

Les services de Para Transpo suivront l'horaire des jours fériés.

Les centres de services Lincoln Fields, Place d'Orléans et Saint-Laurents seront ouverts de 11 h à 17 h et au Centre Rideau, de 10 h à 18 h.

La majorité des succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) ouvrent leurs portes à Gatineau.

Les points de vente de la LCBO et des Beer Store sont quant à eux fermés à Ottawa. Sauf les Beer Store situés au 1984, chemin Baseline, et Heron Park, au 1860, rue Bank, qui sont ouverts entre 11 h et 17 h.

Du côté du Québec, les Galeries de Hull, les Galeries Aylmer, et les Promenades Gatineau seront fermées.

À Ottawa, le Centre Rideau est ouvert de 10 h à 18 h, tandis que les centres Bayshore et Saint-Laurent sont fermés.

Les « Premium Outlet » à Kanata sont fermés.

À Gatineau et à Ottawa, la majorité des établissements d'alimentation de grande surface seront fermés.

De petites épiceries pourraient toutefois être ouvertes. La plupart des pharmacies sont ouvertes des deux côtés de la rivière.

Les musées seront ouverts à Ottawa et à Gatineau.

Le Musée des beaux-arts du Canada sera ouvert de 10 h à 18 h

Le Musée canadien de l'histoire sera ouvert de 9 h 30 h à 17 h

Le Musée canadien de la guerre sera ouvert de 9 h à 18 h

Le Musée canadien de la nature sera ouvert de 9 h à 18 h

Le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada sera ouvert de 9 h à 17 h

Le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada MAAC) sera ouvert de 09 h à 17 h

Les succursales de la Bibliothèque publique d’Ottawa et de Gatineau sont fermées.

Il est cependant possible de renouveler ses emprunts sur les sites Internet des Municipalités.

La cueillette des ordures, du recyclage et des matières compostables est maintenue à Gatineau.

Pendant toute la semaine, la collecte à Ottawa se fera avec un jour de retard sur l'horaire habituel.

Les bureaux municipaux sont fermés à Gatineau et à Ottawa lundi.

Les centres de service seront fermés autant à Ottawa qu'à Gatineau. Ils rouvriront mardi.

Le palais de justice d'Ottawa sera aussi fermé. Les citoyens qui ont des demandes urgentes pourront contacter le 311.

Les services fédéraux, comme les bureaux de poste et Passeport Canada, sont également fermés.

Toutes les garderies municipales gérées par la Ville d’Ottawa seront fermées.