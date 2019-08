L'exploration de la notion de masculinité est au cœur d'Ad Astra, selon Brad Pitt

Ad Astra suit l'astronaute Roy McBride dans son voyage vers les confins de l'espace à la recherche de son père, disparu lors d'une autre mission.

Le film a été présenté jeudi en première mondiale à la 76e Mostra de Venise.

Brad Pitt a déclaré en conférence de presse qu'il avait grandi à une époque où les hommes apprenaient à être forts, à ne montrer aucune faiblesse. Il soutient que dans le film, on se demande s'il existerait une meilleure définition de la masculinité, qui implique d'être plus ouvert et vulnérable avec ses proches et avec soi.

En plus d'interpréter le rôle principal, l'acteur est également producteur de ce film qui, selon lui, a été l'un des plus difficiles à faire dans toute sa carrière.

Ad Astra sortira sur les écrans nord-américains le 20 septembre.