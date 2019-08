Une entreprise du Centre-du-Québec à la conquête du marché des canneberges en Chine

Emblème Canneberge, qui produisait jusqu’à 4000 livres d’emballages de canneberges à l’heure, peut maintenant en faire près de quatre fois plus grâce à de nouveaux équipements, selon le président de l’entreprise, Vincent Godin.

L’entreprise a dû débourser 1,75 million de dollars pour en faire l'acquisition, mais a pu bénéficier de l’appui du gouvernement du Québec qui lui a octroyé un prêt couvrant les deux tiers du projet.

L’usine de Sainte-Eulalie a été créée en 2016 par des cultivateurs de canneberge de la région, qui assument maintenant aussi la préparation et l’exportation de leurs fruits.

Avec l’investissement qu’on a fait de la ligne d’emballage, on est en mesure de produire des petites boîtes [...], chaque rangée est une commande qui s’en va par bateau, à l’étranger, en Asie en Europe, on va même jusqu’en Nouvelle-Zélande maintenant , explique le directeur général, Mathieu Roy.

Ces boîtes, contenant chacune 18 kilos de canneberges congelées, entament un long voyage vers la Chine. Photo : Radio-Canada

Il y a une vingtaine d’années, il n’y avait pas beaucoup de transformation agricole, malgré tout le potentiel agricole. Donc je pense que c’est une bonne chose d’encourager ces initiatives-là Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

Des tarifs avantageux

Avec la Chine qui impose des tarifs douaniers aux États-Unis, le contexte est propice pour que leurs produits canadiens se retrouvent sur les tablettes des Chinois à un prix compétitif.

Pour la première fois cette année, l’entreprise compte même importer des canneberges des États-Unis afin de pouvoir les envoyer vers les marchés internationaux.

La Chine est un gros gros marché et la canneberge commence à être connue en Chine, de plus en plus , poursuit M. Godin.

Avec cette notoriété qui augmente, les producteurs auront eux aussi du pain sur la planche lors des prochaines récoltes.

On compte présentement 80 cultivateurs de canneberges au Québec.

D'après le reportage de Claudie Simard