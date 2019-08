Le Musée du patrimoine de la rivière Winnipeg ouvre ses portes samedi

L’établissement baptisé désormais Musée du patrimoine de la rivière Winnipeg fait aussi appelle à la communauté pour l’aider à financer les travaux restants.

En 2014, un incendie avait ravagé une grande partie du bâtiment situé au coeur de Saint-Georges, une localité à 120 km au nord-est de Winnipeg.

Dès ce week-end, il proposera des visites guidées.

La fin d'un long tunnel

Pour la directrice et conservatrice du Musée de Saint-Georges, Diane Dubé, c'est la fin d’un long tunnel : Ça fait longtemps que nous attendons d’être capables de montrer aux gens ce que nous avons accompli depuis l’incendie. Et même si les travaux ne sont pas encore terminés, nous voulons que les gens viennent célébrer avec nous cette longue fin de semaine.

Les responsables du musée expliquent avoir sauvé proche de 50 % des artefacts qui y étaient exposés avant l'incendie qui a ravagé les locaux en mai 2014.. Photo : Municipalité de Saint-Georges

Sur place, les visiteurs pourront voir le traversier qui a été sauvé des flammes et qui se trouve désormais dans un bâtiment construit spécialement pour lui. Des membres de la communauté ont par ailleurs participé à la conservation du traversier.

Diane Dubé précise que la reconstruction du musée n’est pas terminée et que des galeries restent à aménager. Sur place, des explications permettront au public d’avoir une idée du projet global.

Les gens sont soulagés de voir que nous avons été capables de reconstruire le musée et sont curieux de savoir ce que nous avons pu sauver , explique Diane Dubé.

Le musée raconte la raison d'être de la communauté. Avant l’incendie, il abritait beaucoup d'artefacts que les gens avaient donnés depuis une quarantaine d'années.

Nous avons pu sauver proche de 50 % et cela grâce aux conservateurs et conservatrices du musée, mais aussi grâce aux bénévoles avec qui nous avons passé tout un été à nettoyer et restaurer plusieurs artefacts que l’on pensait perdus , souligne Mme Dubé.

Pour reconstruire le musée, la Société historique de Saint-Georges a déjà bénéficié d’une enveloppe de 1,8 million de dollars du gouvernement du Canada.

Elle compte maintenant sur les visites du public et les activités proposées comme cette fin de semaine pour continuer d’amasser de l’argent.

Le public peut se rendre au musée samedi et dimanche après-midi.