Couple âgé assassiné à Val-Bélair : un meurtrier veut reprendre sa liberté

Le détenu de 52 ans invoque une disposition du Code criminel qui permet aux meurtriers condamnés à la prison à vie de demander une libération après 15 ans, au lieu de 25.

Cet article du Code surnommé « clause de la dernière chance » n'existe plus dans le Code criminel puisque le gouvernement conservateur l'a aboli en 2011.

Comme les meurtres de Maurille Lepage, 82 ans et Béatrice Lavoie, 79 ans, ont été commis avant son adoption, Lévesque peut s'en prévaloir.

En avril 1994, les victimes avaient été sauvagement battues et ligotées par Pierre Lévesque et Shawn Denver qui s'étaient rendus dans leur résidence pour commettre un vol.

Arrêtés en 2003, Pierre Lévesque a eu droit à trois procès en raison d'erreurs juridiques lors des deux premiers. Chaque fois, le résultat a été le même.

Maintenant âgé de 52 ans, il purge une peine de prison à vie pour le meurtre de Béatrice Lavoie et l'homicide involontaire de Maurille Lepage.

Dans sa demande de révision, Lévesque indique que sa détention lui a permis de « changer considérablement ».

Il affirme avoir cheminé suffisamment pour réintégrer la société graduellement « en citoyen honnête et respectueux des lois ».

« Je peux affirmer que je ne suis plus une personne violente et que je ne représente plus un danger pour la société », peut-on lire dans sa requête.

L'audition d'une révision judiciaire se déroule devant un jury.

Les jurés ne décident pas de la libération du détenu, mais seulement s'il peut avoir le droit de demander une libération conditionnelle.

L'ex-policier Serge Lefebvre qui avait tué deux collègues en 1985 avait profité d'une telle mesure pour être libéré en 2003.

En 2013, un jury a par contre refusé la même faveur à Maurice McIntyre qui a assassiné un agent de sécurité aux Galeries de la Capitale en 1994.

Dans le cas de Pierre Lévesque, la Cour supérieure doit fixer la date de l'audition de sa demande la semaine prochaine.

S'il convainc le jury, il sera immédiatement éligible à une libération conditionnelle, sinon il devra patienter jusqu'en avril 2028.