QcRail reçoit un accueil mitigé au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Carl Laberge ne comprend pas la décision d'Ottawa de verser 7,5 millions de dollars pour la réalisation d'une étude de faisabilité.

Ce projet de 1,6 milliard de dollars permettrait de construire un chemin de fer entre Dolbeau-Mistassini et le terminal maritime de Baie-Comeau.

Carl Laberge estime que d’investir dans un tel projet n'a aucun sens alors que Port Saguenay possède déjà toutes les installations pour faire de l'exportation.

On voit que c’est un contournement de la région total. On nous demande de regarder passer le train actuellement plutôt que d’embarquer dedans.

Le député de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, abonde dans le même sens.

Il estime que le gouvernement fédéral devrait plutôt investir pour construire une voie de contournement de 17 kilomètres du chemin de fer Roberval-Saguenay qui appartient à Rio Tinto, ce qui profiterait au port de Grande-Anse.

On a les infrastructures à Grande-Anse, on a la desserte ferroviaire, on est tout équipé comme ça et on a de la difficulté à avoir une cent du fédéral. C’est ça qui me met en maudit.

Richard Martel, député de Chicoutimi-Le Fjord