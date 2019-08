L'intersection des rues Sherbrooke et Principale à Magog fermée un mois

L'intersection des rues Sherbrooke et Principale, à Magog, sera fermée pour un mois à compter de mercredi prochain, le 4 septembre, en raison des travaux de revitalisation du centre-ville. Les piétons pourront toutefois y avoir accès.

Les travaux consisteront à remplacer des conduites d’eau potable et d’égouts, à construire un conduit électrique et de télécommunication, à remplacer une conduite de gaz à l’intersection et à installer de nouveaux feux de circulation, explique Bianca de La Fontaine, conseillère en communication à la Ville de Magog.

Un détour sera mis en place par les rues Saint-Patrice Est et Saint-Pierre.

Actuellement, 60% des travaux ont déjà été effectués au centre-ville de Magog. Selon la Ville, l'échéancier des travaux est respecté et la rue Principale Ouest devrait rouvrir à la circulation automobile au plus tard au début du mois de décembre.