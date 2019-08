Un employé de Vitalité victime d'un congédiement injustifié

Edmond Vautour, le fils du célèbre Jackie Vautour, a été au service de l’Hôpital de Grand-Sault, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, pendant sept ans. Il était chaudronnier et assurait le chauffage de l’établissement, en plus d’être responsable de la maintenance.

Les relations avec son employeur ont dégénéré durant l’été 2018. Les tensions ont atteint leur point culminant lors d’un incident survenu au mois d’août. Il y a eu un bris sur le boiler et j’ai pas pu trouver le problème, explique Edmond Vautour. J’ai essayé, j’ai même fait venir un électricien et lui non plus n’a pas pu le trouver. À la suite de cet incident, Edmond Vautour a rencontré son employeur à deux reprises. Ces rencontres ont d’abord mené à une suspension, puis à son congédiement, en novembre 2018. Ils disaient que j’[avais] été négligent et que j’[avais] mis l’hôpital et mes collègues de travail en danger.

Ça faisait penser comme si t’étais au poste de police puis t’étais en arrestation et ils te posaient des questions. Je me sentais de même, je me sentais piégé. Edmond Vautour

Son employeur lui reprochait également d’avoir volé du temps en réclamant des heures supplémentaires non travaillées et en prolongeant ses heures de repas. Une accusation qu’il nie également; il assure que l’employeur n’avait qu’à regarder les caméras de surveillance pour en avoir le coeur net.

L'Hôpital de Grand-Sault, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Extrait de la lettre de congédiement d’Edmond Vautour, remise le 9 novembre 2018 Après avoir fait l'analyse des divers témoignages, incluant le vôtre avec des versions divergentes et l'ensemble des faits obtenus par l'entremise de l'enquête, nous concluons que vous vous êtes rendu coupable de négligence, ainsi que de vol et de fraude. Pendant la fin de semaine du 17 au 20 août 2018, vous avez mis en danger les patients et vos collègues de travail avec le bris de la pompe de la bouilloire en n'appliquant pas les mesures de sécurité nécessaires dans de telles situations. [...] À la lumière de votre conduite et de la nature et de la gravité de vos comportements, le lien de confiance inhérent à votre poste avec l'employeur a été irrémédiablement rompu. Par conséquent, la relation employeur-employé coordonnateur a subi un dommage irréparable. Nous avons le regret de vous informer que nous devons mettre fin à votre emploi en tant qu'employé du Réseau de santé Vitalité à compter d'aujourd'hui, le 9 novembre 2018.

Mais toutes ces accusations étaient injustifiées, estime Edmond Vautour. Et comme son père Jackie Vautour, pas question de laisser passer une injustice.

Tu peux pas juste faire une enquête sur quelqu’un puis le mettre à la porte sur des fausses allégations et des mensonges. C’est qui les criminels? Edmond Vautour

Une première victoire pour Edmond Vautour

Edmond Vautour a notamment fait des démarches auprès de la Commission de l’assurance-emploi du Canada dans le but de toucher des prestations de chômage. Bonne nouvelle pour l’homme de 60 ans : la Commission a statué le 22 juillet dernier qu’il a effectivement été congédié sans raison valable.

Dans la décision de la Commission, on peut lire que l’inspecteur provincial responsable de faire respecter les lois sur les bouilloires, Bernard Martin, déclare qu’Edmond Vautour n’a fait preuve ni d’incompétence ni de négligence.

Bernard Martin dit même que le superviseur d’Edmond Vautour a communiqué avec lui afin de trouver quelque chose pour appuyer son congédiement .

Extrait de la décision de la Commission de l’assurance emploi Bernard Martin affirme que lors du dernier événement, soit la fin de semaine du 17 au 20 août 2018, le client n’a fait preuve d’aucune incompétence ou négligence. Bernard Martin affirme qu’à tous ses appels de service, le client a effectué tous les contrôles nécessaires. [...] Bernard Martin affirme que l’employeur lui a dit qu’il n’avait a dit qu’il n’avait pas de protocole quant aux démarches à suivre dans une telle situation. Bernard Martin affirme que l’employeur ne peut accuser le client d’avoir manqué de jugement puisqu’il ne connaît aucunement le métier et n’avait aucune procédure établie.

« Ce qui est particulièrement choquant dans ce cas ici c’est que l’employeur semblait savoir que l’employé n’était pas fautif et a quand même procédé avec la décision de congédier M. Vautour, dit le représentant du Syndicat canadien de la fonction publique Samuel LeBlanc. [...] C’est de la preuve accablante contre l’employeur qui n’a pas pris une décision objective. On n’est pas certain fondé sur quoi. On se demande c’est quoi le motif réel du congédiement de M. Vautour. »

Edmond Vautour ne comprend pas non plus pourquoi, mais il est convaincu qu’il y a eu un complot contre lui. Pourquoi mon boss a été aussi loin? Pourquoi il a été par-dessus l’inspecteur?

Mon boss a même été plus loin parce qu'il a appelé l'inspecteur pour trouver quelque chose sur moi pour enlever ma licence. Ça c'est mon gagne-pain. C'était pas assez de me congédier, il voulait enlever ma licence. C'est me détruire. Edmond Vautour

Il se réjouit de cette première victoire. Elle signifie qu’il pourra enfin avoir accès à l’assurance-emploi, un bénéfice qui lui avait été refusé jusqu’à présent. Un soulagement pour l’homme qui a maintenant du mal à se trouver un emploi.

Ils ont ruiné ma réputation, ils m’ont terni, ils m’ont détruit. [...] Faut pas oublier que j’ai 60 ans et les employeurs, s’ils voient ce que Vitalité dit de moi, ils ne me prendront pas.

Continuer la bataille jusqu’au bout

La bataille n’est toutefois pas terminée. Edmond Vautour veut se battre pour qu’il y ait des changements à l’Hôpital de Grand-Sault, pour que d’autres personnes peut-être moins habituées à lutter contre le système ne vivent pas la même chose. Vitalité doit faire quelque chose, il faut qu’il y ait des changements.

Il ira donc en arbitrage au mois d’octobre. Vitalité pourrait toutefois changer son fusil d’épaule d’ici là. C’est du moins ce que M. Vautour et son représentant syndical espèrent. Si on ne réussit pas à s’entendre avec Vitalité, on va devoir amener ce conflit devant un arbitre qui devra décider , explique Samuel LeBlanc.

Le réseau de santé Vitalité n’a pour l’instant pas répondu à la demande d’entrevue de Radio-Canada, envoyée jeudi matin.

Avec les informations de Serge Bouchard