Vers un rendez-vous incontournable de la motoneige

Marla Tremblay, spécialiste en tourisme francophone pour Destination Nord Ontario, explique que l’argent servira à améliorer les services offerts aux motoneigistes, de Hearst à Temiskaming Shores en passant par Timmins.

Les fonds proviennent de l’initiative fédérale de développement économique dans le Nord de l’Ontario, FedNor.

Destination Nord Ontario, anciennement dénommé Tourisme Nord Ontario, travaillera de près avec les fournisseurs de services, comme les hôtels et les restaurants, de même que les municipalités, pour s’assurer que les motoneigistes s’y sentent bien accueillis.

Mme Tremblay donne en exemple la possibilité d’avoir des espaces dans les chambres d’hôtel pour faire sécher les combinaisons de motoneige ou encore des menus spéciaux pour les motoneigistes.

Il s’agit aussi selon elle de développer des forfaits variés mettant en valeur les attraits touristiques de la région.

Il y a différents types de groupes qui font de la motoneige. On veut vraiment attirer les familles et les femmes, et pas seulement les groupes de gars qui viennent de Toronto.

Mme Tremblay explique que les attentes des touristes ont évolué, et que plusieurs recherchent aujourd’hui des expériences haut de gamme.

Le vice-président de la Fédération des clubs de motoneigistes de l'Ontario, Patrice Dubreuil, accueille avec beaucoup d'enthousiasme cette annonce.

Il se dit ravi que le gouvernement fédéral reconnaisse l’importance de la motoneige et du tourisme hivernal pour l’économie de la région.

M. Dubreuil, tout comme Destination Nord Ontario, souhaite que le corridor de la route 11 devienne une destination prestigieuse pour les motoneigistes, comme le sont certaines montagnes pour les skieurs.

Quand on veut faire du ski alpin, on se lance dans les grands centres comme le mont Tremblant et Whistler. Même si on fait du ski localement, on veut [aussi] aller à la meilleure des destinations.

Patrice Dubreuil, vice-président de la Fédération des clubs de motoneigistes de l'Ontario