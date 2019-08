Aucune baisse du coût du logement en vue dans le Nord

L’analyste de la société d’État, Eric Bond, affirme que la demande demeure forte pour les logements locatifs, comme pour le marché de la vente, en raison d’une croissance de la population dans les trois capitales. Cette demande contribue à des prix élevés.

De façon générale les trois marchés ont eu une bonne année en 2018, mais il y a toujours des préoccupations au Nord en termes de logement, surtout en termes des besoins impérieux en matière de logement, qui demeurent parmi les niveaux les plus élevés au pays.

Les « besoins impérieux en matière de logement » sont définis comme étant la proportion des ménages dont l’habitation n’est pas en bon état, trop petite ou dont le prix dépasse 30 % du revenu.

Ainsi, des trois territoires, c’est à Iqaluit où les besoins impérieux sont les plus importants, touchant 18,1 % des ménages, suivi de Whitehorse, avec 12,7 %, et Yellowknife, avec 10,7 %, selon les données du recensement de 2016.

Entre janvier et juillet 2019, le Nunavut a enregistré 700 emplois de plus que l'année précédente pour la même période, ajoutant une pression sur le nombre de logements disponibles.

Par exemple, le rapport indique qu’à Whitehorse, les habitants ayant un revenu annuel de 30 000 $ ou moins ne pouvaient pas se louer un logement, ce qui correspond à 20 % des familles. Au Nunavut, cette proportion est de 60 %, le revenu annuel minimum pour se permettre un logement d’une chambre étant de 91 000 $.

Les taux d’inoccupation diffèrent dans chaque capitale. Whitehorse a connu une baisse nette en 2018 contrairement à Yellowknife, où le ralentissement minier a eu un impact sur le marché de la vente et de la location. Iqaluit, de son côté, affiche le taux d'inoccupation le plus bas au pays, avec 0,9 %.

Photo : Société canadienne d'hypothèques et de logement

En plus des coûts de logement, en moyenne, moins élevés que chez ses voisines, Whitehorse se démarque par la présence moins importante de logements subventionnés ou gouvernementaux.

Whitehorse est certainement la ville qui est le plus dynamique, où il y a le plus de choix le plus d’activités, tandis qu’à Iqaluit, la plupart des logements (environ 40 %) appartiennent au gouvernement.

Eric Bond, analyste, SCHL