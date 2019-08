Les niveaux des lacs et cours d’eau sont-ils réellement bas au Manitoba?

Des Manitobains qui ont visité les lacs et les rivières du Manitoba récemment ont l’impression que les niveaux d’eau sont particulièrement bas cette année. Selon le porte-parole d’Hydro Manitoba, Joel Gendron, certains font cette observation en partie parce qu’ils se fient davantage aux 15 dernières années durant lesquelles les niveaux étaient très au-dessus de la moyenne.

Ainsi, d'après Doug Belcher qui passe ses étés près du lac Winnipeg, le niveau d’eau du lac est tellement bas qu’il faut « marcher vers l’intérieur de l’eau pour pouvoir nager. »

Joel Gendron met cependant cette observation en contexte. Au cours des 15 dernières années, dit-il, la province a reçu beaucoup de neige et de pluie qui ont contribué à augmenter les niveaux des eaux : C’est peut-être un effet de contraste pour les riverains, car historiquement on a eu des niveaux d’eau exceptionnellement plus élevés que la norme.

Au lac Winnipeg par exemple, M. Gendron précise que le niveau d’eau est actuellement de 217,4 m, soit au-dessus de la moyenne minimale d’opération d’Hydro Manitoba qui exige que le niveau soit à 216,7 m.

De plus, il ajoute que les visiteurs qui ont constaté que les niveaux d’eau étaient bas la fin de semaine passée ont pu être doublement dupés à cause des vents.

La fin de semaine dernière, on avait un vent du sud qui peut bouger un volume d’eau exceptionnel du bassin sud vers le bassin nord, dit-il. Ceux qui étaient sur la rive du bassin sud ont pu constater que le niveau d’eau est bas alors que ceux du nord diraient que les niveaux étaient hauts.

Un impératif pour produire de l'énergie

Le lac Winnipeg est un réservoir important qui nourrit des rivières utilisées dans la production de l’électricité, selon M. Gendron.

On s’intéresse particulièrement au niveau d’eau et leur stabilité pour la production, dit M. Gendron.

Si jamais les niveaux venaient à baisser excessivement, la société de production d’énergie a des mécanismes pour revenir à la moyenne.

Le débit sortant du lac Winnipeg est régi par une structure de contrôle de la centrale sur le fleuve Nelson, près de la décharge du lac. Lorsque le niveau du lac Winnipeg est plus bas que la normale, Hydro Manitoba peut régler les débits sortants nécessaires à la production d’électricité le long de la rivière Nelson en déversant l’eau de la rivière Churchill vers la rivière Nelson, explique M. Gendron.

« Le lac Winnipeg nourrit la rivière Nelson et 70 % de la capacité génératrice vient de la rivière Nelson, » dit-il.

En cas de crise de niveaux

Dans les cas de baisse de niveaux d’eau qui engendrent des réductions de quantité d’énergie produite, le porte-parole rassure que les Manitobains ne subiront pas d’impact direct : Le système est construit pour toujours produire un niveau minime d’énergie pour la consommation domestique. Et on a toujours un surplus d’énergie.

Les surplus d’électricité du Manitoba sont vendus ailleurs au Canada et à l’international. En situation de crise, Hydro Manitoba réduirait plutôt ses explorations d’énergie pour répondre aux besoins locaux, dit M. Gendron.

Il ajoute qu’Hydro Manitoba peut toujours se tourner vers ses stations géothermiques dans la province afin de produire plus d’énergie.