Salon de jeux de Québec : La Malbaie dénonce le silence du gouvernement

Michel Couturier affirme que le ministre des Finances a reçu une étude sur ce projet il y a trois mois et qu'il refuse d'en dévoiler les détails aux élus régionaux.

« Plus ça va, moins on a de réponses affirmatives. J'ai l'impression que tout ce qui traîne se salit et j'ai toujours cette épée sur la tête. Les gens sont nerveux », raconte-t-il.

Michel Couturier, maire de La Malbaie Photo : Radio-Canada

Je demande qu'on nous parle, qu'on nous écoute, qu'on nous respecte et qu'on nous mette dans le coup. Michel Couturier, maire de La Malbaie

Michel Couturier aurait aussi récemment demandé l'appui de la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx. « Je ne l'ai pas eu », laisse-t-il tomber.

Une chose est sûre, le gouvernement Legault est déterminé à fermer le Salon de jeux dans Vanier pour l'installer ailleurs à Québec.

Quant à sa transformation en casino, après avoir soufflé le chaud et le froid en campagne électorale, François Legault avait déclaré que le projet ne se ferait pas s'il y avait des impacts « le moindrement négatifs » pour Charlevoix.

Des pertes importantes

Sans attendre le gouvernement provincial, La Malbaie a commandé sa propre étude sur le déménagement du Salon de jeux de Québec.

Selon l'analyse de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, les pertes pour Charlevoix s'élèveraient à cinq millions de dollars si le Salon de jeux était simplement déplacé dans un secteur plus touristique de la ville de Québec.

Dans le cas de l'ouverture d'un nouveau casino dans la capitale, les pertes atteindraient douze millions de dollars. Ces montants incluent la baisse du chiffre d'affaires du casino et des commerces environnants qui souffriraient de la baisse d'achalandage.