Le président du Conseil du Trésor, Peter Bethlenfalvy, a annoncé que le gouvernement de l'Ontario a économisé aux contribuables 153 millions de dollars. Le ministère précise avoir réduit ses dépenses en frais de transport, d’hébergement, de communications ainsi qu'en frais d'équipement et de fournitures de bureau.

Le président du Conseil du Trésor reconnaît toutefois l'ampleur du travail qu'il reste à faire.

La dette laissée par l'ancien gouvernement libéral coûte 1,5 million par heure , affirme-t-il. Il s'agit de changer la culture de la gestion du gouvernement pour atteindre l'équilibre budgétaire, sans couper dans les services de premières lignes .

Des économies de bouts de chandelles

Un professeur de sciences politiques à l'Université McMaster, Peter Graefe, estime de son côté que le gouvernement devrait aller plus loin pour faire davantage d'économies.

Une croissance économique et un gel de salaire dans la fonction publique c'est beaucoup plus qu'un milliard , dit-il, et surtout beaucoup plus que ces bouts de chandelles où on dit économiser 153 millions de dollars, mais ces dépenses, ce n’est pas pour acheter des gâteaux ou pour des célébrations, ce serait pour acheter une machine qui pourrait être utile, donc ce sont de fausses économies , considère M. Graefe.

À lire aussi : Le TDSB prévoit un déficit de 28,7 M$ à cause des compressions en éducation

Les dépenses en santé et en éducation représentent 60 % des dépenses du gouvernement, mais selon Peter Graefe, il est risqué de faire des coupes dans ces secteurs sans susciter la grogne des Ontariens, estimant que de telles mesures pourraient coûter aux gouvernements les prochaines élections.

Le gouvernement progressiste-conservateur a déjà déposé un projet de loi pour geler les salaires des fonctionnaires de l'Ontario. Celui-ci devrait être étudié cet automne.

Avec les informations de Fanny Geoffrion