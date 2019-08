Les Capitales tournent la page sur une saison décevante

Même si son équipe croupissait au bas du classement de la Ligue Can-Am, Patrick Scalabrini espérait encore, il y a quelques semaines, que les siens allaient renverser la tendance et terminer la saison en force.

Mais quelques heures avant le dernier match local des siens, jeudi, le gérant ne pouvait qu’admettre que la campagne 2019 en aura été une décevante du début à la fin.

On n’a pas mal joué en fin de saison, mais les résultats ne sont pas vraiment venus. Collectivement, on n’a pas fait le travail , a admis celui qui manquera les séries pour la 2e fois seulement en 10 ans à la barre des Capitales.

Une tuile après l’autre

Comment une organisation abonnée au succès comme les Capitales peut se retrouver avec une fiche de 35 victoires et 55 défaites? C’est une longue discussion , prévient Scalabrini.

La saison 2019 aura été celle où tout ce qui pouvait dérailler a déraillé. Dès le départ, je pense qu’on a un peu surévalué certains nouveaux venus qui se sont avérés d’amères déceptions.

Puis il y a ce que les Capitales ne pouvaient pas contrôler. Le receveur partant de l’équipe a signé dans le baseball affilié quelques jours avant le début de la saison. Un lanceur partant signé par l’équipe ne s’est pas présenté au camp. L’arrivée des joueurs cubains a été retardée de plusieurs semaines.

On avait une équipe B durant le premier mois de la saison et on dirait qu’on n'a jamais été capable de se revirer de bord ensuite , relate Patrick Scalabrini, conscient que les nombreuses tuiles qui se sont abattues sur la tête de sa formation n’expliquent pas tout.

Quand on a finalement eu un alignement complet, il y a eu un mois et demi où l’on aurait dû se ressaisir et on ne l’a pas fait.

L'arrêt-court cubain Yordan Manduley Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

La fin de l’expérience cubaine?

Des trois joueurs cubains qui ont finalement rejoint l’équipe, cette saison, le lanceur Vladimir Garcia, une déception, n’a fait que passer. Les Capitales aiment toutefois beaucoup l’arrêt-court Yordan Manduley, à nouveau nommé joueur défensif de l'année à son 5e séjour à Québec.

Mais six saisons après le début du partenariat historique avec les autorités cubaines, Patrick Scalabrini n’est plus certain que le jeu en vaut la chandelle.

C’est sûr que la formule actuelle doit être revue. On veut garder le contact. On aime le lien qui s’est bâti au fil des ans. Mais si on est pour continuer, il va falloir qu’ils comprennent des choses et qu’ils rendent les joueurs disponibles plus tôt.

Jackson impressionne

Et le positif, dans tout cela? De retour pour une 2e saison à Québec, le joueur d’avant-champ TJ White a encore une fois fait résonner son bâton. L'équipe lui a remis le titre de joueur de l'année, jeudi soir, et Patrick Scalabrini espère le revoir l’an prochain. Tout comme le nouveau venu Jhalan Jackson, qui a aussi impressionné.

C’est un frappeur de puissance qui impose le respect , décrit le gérant, ajoutant les noms de David Salgueiro et Connor Panas parmi ceux qu'ils aimeraient revoir à Québec.

Quand au vétéran lanceur Scott Richmond, échangé mercredi soir au Ducks de Long Island pour lui permettre de participer aux séries éliminatoires dans la Ligue Atlantique, il faudra voir s’il décide d’accrocher ses crampons. La porte n’est pas fermée pour un retour à Québec, mais selon Scalabrini, l’artilleur canadien prendra sa retraite si le Canada ne parvient pas à se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo.