Winnipeg Transit : après l'attaque d'un des leurs, les chauffeurs d'autobus exigent davantage de soutien

Le syndicat représentant les travailleurs de la Winnipeg Transit déclare que la réaction rapide de l’un de ses conducteurs a pu empêcher une blessure, voire pire, après qu'un homme armé d'une paire de ciseaux eut menacé les passagers d’un autobus et tenté de poignarder le conducteur, mercredi.

Vers 17 h jeudi, un homme qui se trouvait dans un autobus en direction de l'intersection de l'avenue Portage et de la rue Arlington aurait brandi une paire de ciseaux avec laquelle il aurait menacé les passagers et le chauffeur.

Les policiers qui ont été alertés sont intervenus tandis que l'autobus était stationné à l'intersection. Ils ont dû utiliser un pistolet Taser pour maîtriser l'homme de 29 ans avant de l'arrêter, affirme la police de Winnipeg dans un communiqué diffusé jeudi.

Tous les passagers avaient évacué le véhicule pour se mettre en sécurité, mais le conducteur était resté dans le véhicule avec l'homme, précise la police.

Selon le syndicat représentant les travailleurs de la Winnipeg Transit, le conducteur s'est réfugié derrière l'un des nouveaux boucliers protecteurs dont était muni l'autobus, ce qu’il l’aurait protégé d’éventuelles blessures.

« Le chauffeur a été assez intelligent et assez rapide pour pouvoir saisir la porte du bouclier et bloquer le couloir. Il a ainsi pu empêcher l'assaillant de venir à lui et de le poignarder », déclare le président de la section locale 1505 du syndicat, Aleem Chaudhary.

À la suite de l'incident, le syndicat - qui est actuellement en position de grève légale et est aux prises avec un conflit contractuel avec la ville - a appelé à davantage de soutien psychologique pour les conducteurs.

Le syndicat signale que la sécurité est une préoccupation croissante pour les conducteurs au cours des dernières années à la suite d'incidents violents impliquant des employés, dont le meurtre à l'arme blanche du conducteur Irvine Fraser en 2017.

Le président de la section locale 1505 du syndicat représentant les travailleurs de la Winnipeg Transit, Aleem Chaudhary soutient que la direction de la Winnipeg Transit «vit dans un monde différent de celui de ses passagers et de ses chauffeurs», à la suite de l'arrestation d'un homme accusé d'avoir menacé les passagers d'un autobus et son chauffeur avec des ciseaux mercredi. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

« Nous voulons être en mesure de disposer d'un système où d'autres employés sont formés pour pouvoir aider ces personnes juste après des incidents graves comme celui-ci », déclare Aleem Chaudhary.

Le président du syndicat soutient que le chauffeur qui a vécu l’agression n'a pas bénéficié de ce type d'assistance après l'incident de mercredi. Le président souligne que le syndicat plaide pour un tel soutien dans les négociations avec la Ville.

« Il n'a pas reçu le genre de soutien dont il avait besoin, et qu’il mérite », déclare M. Chaudhary.

« Une forme de soutien est censée être offerte aux conducteurs par le biais de Winnipeg Transit, mais dans la pratique, cela n'arrive pas souvent », ajoute-t-il.

« Malheureusement, la direction se trouve dans un monde différent, différent de celui de nos passagers et de nos chauffeurs », lâche Aleem Chaudhary.

L’auteur présumé de l'incident a été arrêté mercredi et hospitalisé par la suite.

L'homme de 29 ans a été accusé de voies de fait avec une arme et de possession d'arme.