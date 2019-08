Vérification des faits : Internet, polémique et politique

La semaine a commencé avec une prise de bec entre le chef du Parti progressiste-conservateur (PC), Brian Pallister, et le libéral Dougald Lamont au sujet de la décision de Bell MTS de réduire son plan de développement de l’Internet en région.

Le geste de Bell MTS découle d'une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Le CRTC a en effet révisé à la baisse les tarifs de gros pour les entreprises concurrentes qui utilisent les réseaux d'accès haute vitesse des grandes sociétés de câblodistribution et de téléphonie, comme ceux de Bell MTS.

Affirmations : Brian Pallister a déclaré : « Je suis déçu de la décision de Bell MTS, mais je suis encore plus déçu de la décision du CRTC, qui est à l’origine de cette situation ».

À cela, Dougald Lamont a rétorqué : « C’est incroyable [que Brian Pallister] accuse le CRTC. Son gouvernement a juste donné MTS à Bell en leur disant : “Faites ce que vous voulez”, et ce qu’ils voulaient faire, c’était ne pas offrir de service au rural ».

Ces affirmations ne sont pas claires.

Bell a annoncé qu’elle allait supprimer environ 200 000 foyers au Canada de son programme d’expansion d’Internet en milieu rural.

L’entreprise justifie ce choix par le fait que la décision du CRTC lui ferait perdre 100 millions de dollars, selon ses estimations.

Quel est le niveau d’une connexion Internet rapide? Le CRTC considère qu’une connexion Internet à large bande doit atteindre un niveau minimal de 50 Mbits/s en téléchargement et au moins 10 Mbits/s en téléversement. Il prévoit qu'à la fin de 2021, 90 % des foyers et des entreprises du pays profiteront de vitesses de connexion d'au moins 50 Mbits/s en téléchargement et d'au moins 10 Mbits/s en téléversement.

L'impact sur le Manitoba n’est cependant pas clair, et on ne sait pas combien de foyers manitobains pourraient être concernés.

« La décision du CRTC nous force à réduire notre programme d’environ 20 %, mais on est toujours en train de déterminer quelles communautés seront spécifiquement touchées », a déclaré une porte-parole de Bell MTS par courriel.

L’accusation de Dougald Lamont fait référence au rachat de MTS par Bell en 2016, quelques semaines après l’élection de Brian Pallister.

Un an plus tard, en 2017, Bell MTS avait annoncé un plan d’investissement d’un milliard de dollars dans les infrastructures en région rurale au Manitoba sur 5 ans.

L’entreprise n’a pas voulu nous dire, pour des raisons concurrentielles, quelle part de cet argent a déjà été dépensée. Il est aussi difficile de surveiller ce genre d'investissements parce que ces données ne sont pas accessibles publiquement.

Une chose est sûre cependant : les communautés rurales n’ont pas accès au même service ni à la même vitesse de connexion que les villes, comme le montre cette carte du CRTC (Nouvelle fenêtre) .

« Il y a une fracture numérique dans les régions rurales, et le Manitoba est l’une des provinces ayant le plus de retard », assure Wayne Kelly, chercheur à l’Institut de développement rural de l’Université de Brandon.

Certains villages manitobains ont néanmoins pris les devants et développé leurs propres réseaux, comme Morden ou Hamiota.

Selon un rapport du CRTC, en 2017 environ 30 % des Manitobains n’avaient pas accès à un service Internet répondant aux normes minimales essentielles. La couverture de la population était en très légère hausse par rapport à 2016.

Le Manitoba reste cependant loin devant la Saskatchewan, l’Île du Prince Édouard ou encore Terre-Neuve et Labrador.

Toujours selon les rapports du CRTC, on constate aussi une accélération de la réduction de la fracture numérique en 2017, soit un an après le rachat de MTS par Bell, pour les connexions Internet d'au moins 25 Mbits/s.

Affirmation : Dougald Lamont a promis : « Nous allons développer l’Internet rapide dans les communautés du Nord du Manitoba en trois ans en utilisant le réseau de fibre optique d’Hydro Manitoba ».

Cette promesse est réaliste.

Hydro Manitoba dispose d’un énorme réseau de fibre optique partout dans la province. Le but est de « relier et permettre la communication entre nos diverses installations, incluant les centrales électriques, les transformateurs, les terminaux et les bureaux », a expliqué Bruce Owen, le porte-parole d’Hydro Manitoba, dans un courriel.

Il n’a pas voulu s’épancher davantage sur la capacité du réseau, à cause de la campagne électorale en cours. Mais selon Ekram Hossain, professeur en ingénierie électrique et responsable du groupe de recherche sur les réseaux de communication sans fil à l'Université du Manitoba, le réseau de fibre optique de l’entreprise d’électricité est « sous-exploité ».

« D'après ce que je sais, ces infrastructures sont sous-utilisées et elles pourraient l'être de manière plus efficace pour fournir un Internet rapide. Hydro Manitoba pourrait même gagner de l'argent grâce à ça », pense-t-il.

Sans donner le détail, les libéraux estiment que leur plan coûterait 20 millions de dollars, partagés avec le gouvernement fédéral.

Les élections provinciales ont lieu le 10 septembre.