Signes religieux : des parents d'élèves reviennent à la charge

Ces parents, qui avaient signé une lettre ouverte dans les médias pour revendiquer ce droit en vertu de la nouvelle loi sur la laïcité, ont été rappelés à l’ordre par le premier ministre et son ministre de l'Éducation.

François Legault et Jean-François Roberge ont rappelé que les enseignantes déjà en poste étaient protégées par un droit acquis et que le gouvernement n'avait pas l'intention d’aller dans cette direction.

La loi sur la laïcité prévoit un droit acquis pour les enseignants qui étaient en fonction avant son adoption. Ce sont les futurs enseignants qui sont tenus de s'abstenir de porter des signes religieux.

J’invite tout le monde à appliquer la loi, mais pas à la dépasser et aller plus loin.

Hakima Djermoune, l'une des signataires de la lettre ouverte, estime que chaque parent a droit à des services publics neutres et laïques .

Sans nier la clause de droits acquis, André Lamoureux, un autre signataire de la lettre, estime toutefois qu’il y a iniquité. Il fait remarquer qu'on reconnaît aux enseignants le privilège de pouvoir continuer à porter un signe religieux, sans reconnaître aux parents le droit de demander un service public laïque pour leur enfant.

Pour M. Lamoureux, des enfants seront des laissés-pour-compte de la nouvelle loi.

Article 4 de la Loi sur la laïcité de l'État

[...]

4. En plus de l’exigence prévue à l’article 3, la laïcité de l’État exige le respect de l’interdiction de porter un signe religieux prévue au chapitre II de la présente loi et du devoir de neutralité religieuse prévu au chapitre II de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes (chapitre R-26.2.01), et ce, par les personnes assujetties à cette interdiction ou à ce devoir.

La laïcité de l’État exige également que toute personne ait droit à des institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires laïques ainsi qu’à des services publics laïques, et ce, dans la mesure prévue par la présente loi et par la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes.

[...]