Des étudiants et des prisonniers suivront ensemble un cours de philosophie à Victoria

Des étudiants de l’Université de Victoria et des prisonniers participeront ensemble à un cours sur les conceptions de la justice et la pédagogie participative à la prison provinciale du sud de l’île de Vancouver chaque semaine pendant trois mois dès le 5 septembre.

Réunis en cercle dans une salle de la prison, 10 étudiants de l’intérieur et 10 étudiants de l’extérieur liront et commenteront des poèmes et des essais philosophiques de Mary Oliver, Lee Maracle ou encore Albert Camus, sous la direction de la professeure de philosophie Audrey Yap.

Ce n’est que lorsqu’on passe du temps, on discute et on réfléchit avec des personnes qui ont des vies et des expériences différentes de la nôtre, explique la philosophe, que l’on réalise la complexité du monde qui nous entoure.

Pour ce cours, Audrey Yap s’est inspirée du programme Inside Out lancé à la fin des années 1990 aux États-Unis pour offrir une nouvelle forme de pédagogie en prison.

Le but, pour Audrey Yap, est de rendre la philosophie plus accessible aux prisonniers tout en encourageant les étudiants à confronter d'autres perspectives. Photo : Uvic Photo Services

En Colombie-Britannique, le programme Inside Out a déjà été adopté par l'Université polytechnique Kwantlen de Surrey, l’Université de l’Île de Vancouver, à Nanaimo, et l’Université Royal Roads de Victoria.

Le professeur Michael Young de l’Université Royal Roads a donné deux cours mixtes de ce genre à la prison William Head de Metchosin au printemps 2018 et au printemps 2019.

La confiance et le respect mutuels se sont mis en place rapidement et ont persisté tout au long de la session, dit-il. C’est le plus grand succès de ce programme.

Il note que la méthode d'apprentissage est aussi difficile pour les étudiants de l’intérieur que pour ceux de l’extérieur , les seules ressources autorisées étant du papier et des stylos, pour des raisons de sécurité, mais aussi pour que tous les étudiants soient à égalité.

Michael Young a été surpris de constater que les étudiants de l’intérieur consacraient beaucoup de temps et d’énergie à préparer leur travail, montrant l’exemple à leurs camarades de l’extérieur .